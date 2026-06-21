"전자담배 연기 해롭다" 비흡연자 93점·흡연자 72점…격차 뚜렷

▲ 전자담배 (자료사진)

전자담배의 건강 위해성을 두고 흡연자와 비흡연자의 인식 격차가 큰 것으로 나타났습니다.반면, 담배규제 정책 전반에 대한 수용성은 비슷한 수준인 것으로 조사됐습니다.한국건강증진개발원이 발간한 '담배규제정책에 대한 국민 인식과 수용성' 보고서에 따르면 지난해 11월 18일∼12월 4일 전국 19세 이상 성인 1천200명을 대상으로 실시한 온라인 조사에서 이런 결과가 나왔습니다.'전자담배 연기(에어로졸)는 건강에 해롭다'는 데 동의한 응답을 100점 만점으로 점수화한 결과, 비흡연자는 93.3점인 반면 흡연자는 72.8점으로 차이가 20.6점에 달했습니다.'전자담배는 실내에서 사용하면 안 된다'는 인식도는 비흡연자 94.4점, 흡연자 75.4점으로 격차가 19.0점이었습니다.또한 '전자담배는 일반담배처럼 건강에 해롭다'는 인식은 비흡연자에서 93.2점으로 높았지만, 흡연자는 76.5점에 그쳤습니다.담배 규제 정책에 대한 지지 정도도 흡연자와 비흡연자에 따라 달랐습니다.'담배 제품 가격' 정책에 대한 지지도는 비흡연자 82.6점, 흡연자 52.6점으로 격차가 30점에 달했습니다.'금연 광고·캠페인', '청소년 담배제품 사용 예방'에 대한 흡연자의 지지도는 각각 72.3점, 72.5점으로 다른 항목들보다 흡연자들의 공감대가 높았습니다.담배 규제 정책에 대한 수용성은 비흡연자 68.4점, 흡연자 66.3점으로 조사됐습니다.정책 수용성은 각 정책에 대한 인지도, 도움 정도, 만족도 등을 종합해 산출한 것입니다.보고서는 "전자담배 건강 위해성에 대한 인식이 전반적으로 높지만, 흡연자와 비흡연자 간 인식 격차가 크게 나타난 만큼 정확한 정보 제공과 정책 홍보를 강화할 필요가 있다"며 "합성니코틴 액상형 전자담배 규제가 새롭게 적용됨에 따라 제도가 안정적으로 이행되려면 정책 수용성을 유지·강화하는 노력이 필요하다"고 밝혔습니다.