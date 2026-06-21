트럼프 "미국, 이란과 합의 불발시 호르무즈 통행료 부과할수도"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 어제 이란과의 최종 종전 합의가 타결되지 않을 경우 미국이 호르무즈 해협 통행료를 부과할 수 있다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "휴전 기간인 60일 동안 호르무즈 해협에서는 통행료가 없을 것이며, 60일이 만료된 뒤에도 통행료는 없을 것"이라고 말했습니다.이어 "단, 합의가 최종 타결되지 않는다면 미국이 중동 국가들의 수호천사로서 제공한 서비스에 대한 대가로 과거·현재·미래에 걸쳐 발생한 비용을 보전받기 위한 목적으로 그것(통행료)이 미국에 의해, 미국을 위해 부과되는 경우는 예외"라고 적었습니다.앞서 미국과 이란이 체결한 종전 양해각서(MOU)에는 호르무즈 해협을 즉각 개방하고 이란이 통행료를 '60일에 한해' 부과하지 않는다는 내용이 담겼습니다.이후 이란이 60일 기한이 끝나면 통행료를 부과할 수 있다는 관측이 나왔습니다.트럼프 대통령의 이날 발언은 휴전 종료 후 이란이 통행료를 부과할 수 있다는 전망에 선을 그으면서, 합의가 최종 타결되지 않을 경우 오히려 미국이 비용 보전 차원에서 통행료를 부과할 수 있다는 취지로 해석됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)