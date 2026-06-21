[스브스夜] '멋진 신세계' 임지연, "사랑해, 우리 백년해로하자"···허남준과 키스하며 '해피엔딩'

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임지연이 각각의 세계에서 허남준과 해피 엔딩을 맞았다.20일 방송된 SBS 금토 드라마 '멋진 신세계'에서는 차세계를 살리기 위해 조선으로 돌아간 신서리의 모습이 그려졌다.이날 신서리는 차세계를 살리기 위해 모든 것을 포기하고 조선으로 돌아갔다. 그런데 자신이 기억하던 것과 바뀐 과거를 보며 다른 것도 바뀔 수 있다고 확신했다.이에 신서리는 차세계를 위해 대군 이현을 살리고자 했다. 신서리는 "자가께서 살아야 그 사람도 삽니다. 제게 목숨과도 같은 사람입니다. 그 사람 덕분에 웃고 제대로 숨 쉴 수 있게 됐습니다"라고 했다.이어 신서리는 "자가가 제게 그러셨듯 저도 그 사람을 살리고 싶습니다. 그러니 여기서 포기할 수 없습니다"라고 이현을 설득했다.강단심의 얼굴을 하고 정인이 생겼다 말하는 신서리를 보며 이현은 "네게 그런 사람이 생긴 것이냐. 이제야 알겠구나 네 눈빛이 그리 담대해진 이유를. 염려 말거라 나는 살 것이다. 내 원체 욕을 먹어 쉬이 죽지 않아"라며 안심시켰다.하지만 그 순간 대군을 노리는 이들이 그를 향해 활을 쏘았고 이를 본 신서리는 자신이 대신 활을 맞았다. 그리고 이현은 그 모습을 보며 신서리와 함께 절벽 아래로 추락했다.그 순간 의식을 잃었던 차세계가 깨어났다. 그리고 바로 신서리를 찾는 차세계. 하지만 어디에서도 신서리를 찾을 수 없었고 이에 괴로운 차세계는 할아버지에게 자신을 도와달라고 애원해 안타까움을 자아냈다.그리고 얼마 후 차세계는 의식을 잃고 병원에 실려온 신서리를 마주할 수 있었다.조선에서 깨어난 신서리를 향해 무당은 "감축드립니다. 벌은 끝났습니다. 이제 고통에서 벗어나소서. 악연도 인연도 묵은 실타래는 전부 끊어내소서. 그러면 더 이상 소중한 이를 잃을 일도 눈물 흘릴 일도 없사옵니다"라며 남은 생을 이곳에서 편안히 지내라고 그것이 하늘이 내리는 보상이라고 했다.깨어나지 않는 신서리를 보며 자책감에 빠진 차세계. 그 앞에 찾아온 금보살은 신서리가 차세계를 구하기 위해 전부 버리고 그곳으로 돌아갔다고 했다.괴로운 차세계는 박물관으로 향했고 그곳에서 이현이 그린 강단심의 초상화를 보게 되었다. 그리고 그 순간 자신의 전생이 떠오른 차세계. 과거의 감정과 현재의 감정이 겹쳐져 버거운 차세계. 그는 "신서리 나와, 나 여기 있어. 그만 돌아와"라며 신서리를 그리워하며 오열했다.조선의 신서리는 고통 없이는 행복도 슬픔 없이는 기쁨도 느낄 수 없다는 것을 깨달았고 하늘이 주는 보상 따위는 필요 없다고 했다. 이어 그는 마지막 선택의 기회를 주겠다는 무당의 이야기에 "대답은 이미 정하였다"라며 자신을 부르는 차세계 곁으로 돌아갔다.다시 마주하게 된 차세계와 신서리. 신서리는 차세계에게 살아줘서 다행이라며 고마움을 전했다. 그리고 차세계는 "난 진짜 네가 죽는 줄 알고 기다리다가 죽을 뻔했잖아. 고백도 못했는데 사랑한다고 말도 못 했는데 그렇게 가버리면 어떻게 해"라며 서러움을 토했다.이에 신서리는 "이제 하면 되지. 매일 하면 되지. 사랑해 차세계. 백년해로하자 우리"라고 고백했고, 차세계는 "백 년은 무슨 천년만년해. 너 아무 데도 못 가, 이제"라며 신서리를 뜨겁게 끌어안았다.그리고 같은 시각 다른 세계에서 행복한 삶을 살아갈 강단심과 이현의 모습이 그려져 눈길을 끌었다.또한 이날 차세계와 신서리는 최문도를 향한 복수도 성공했다. 모든 악행이 드러난 최문도는 몰락했고 경찰에 체포되는 결말을 맞았다.그리고 차세계와 신서리는 하루하루 행복한 일상을 보내며 서로를 향한 사랑을 고백하며 행복한 결말을 맞았다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)