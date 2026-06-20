트럼프 "이탈리아 총리, 지지율 위해 '사진 찍자' 계속 요청" 거듭 주장

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 대통령이 주요 7개국(G7) 정상회의 기간 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 자신과의 사진 촬영을 요청했다고 거듭 주장하며 "자신의 지지율을 올리기 위해 다시 친구가 되고 싶어 하지만 사양하겠다"고 현지시간 오늘 공세를 펼쳤습니다.트럼프 대통령은 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 글을 올리고 "조르자 멜로니 이탈리아 총리는 프랑스에서 열린 G7 정상회의 기간 나에게 사진을 찍자고 계속 반복해서 요청했다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 전날 이탈리아 민영 TV La7과의 인터뷰에서 "멜로니 총리가 나와 사진을 찍어달라고 애원했다"며 "찍어주지 않으려고 했지만 그녀가 안쓰러워서 찍어줬다"고 말한 바 있습니다.이에 멜로니 총리가 "완전히 날조된 이야기"라며 강하게 반박하고 이탈리아가 항의 차원에서 안토니오 타야니 외무장관의 방미를 취소했음에도 또다시 같은 발언을 되풀이한 것입니다.또 트럼프 대통령은 게시글에서 "멜로니 총리는 지지율이 저조한데 아마도 이란의 핵무기 획득이나 개발 문제에 있어서 이탈리아를 진정으로 사랑하고 보호해주는 미국을 거절했기 때문일 것"이라고 주장했습니다.아울러 "미국이 이탈리아와 '소위' 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹으로 불리는 보호하기 위해 매년 수천억 달러를 지원하고 있음에도 그녀는 우리가 이탈리아 착륙장이나 활주로를 사용하는 것조차 허락하지 않았다"며 "이는 큰 수송 불편을 초래했다"고 비난했습니다.멜로니 총리는 지난해 트럼프 대통령의 취임식에 유럽 정상 중 유일하게 참석했을 정도로 트럼프 대통령과 가까운 관계를 유지했습니다.이란 전쟁 후 트럼프 대통령이 교황과 여러 차례 설전을 벌인 뒤 두 사람 사이가 멀어졌습니다.지난 4월, 트럼프 대통령은 멜로니 총리가 교황을 옹호하며 "용납할 수 없다"고 비판하자 "받아들일 수 없는 것은 그녀"라며 격한 비난을 퍼부었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)