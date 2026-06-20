영국서 기차 두 대 충돌…"기관사 사망, 승객 등 99명 부상"

▲ 영국 베드퍼드 외곽 선로 위 열차에서 구조 대원들이 수습 작업을 벌이고 있다.

영국에서 기차 두 대가 부딪히는 사고가 발생해 기관사 1명이 숨지고 승객 등 수십 명이 다쳤습니다.현지시간 오늘, BBC 방송에 따르면 지난 19일 오후 5시 15분께 런던에서 북쪽으로 90㎞ 떨어진 베드퍼드 인근에서 각각 코비와 노팅엄에서 출발해 런던 세인트팽크러스로 향하던 이스트 미들랜즈 레일웨이(EMR) 기차 두 대가 부딪혔습니다.이 사고로 기관사 1명이 사망했으며 승객 등 99명이 크고 작은 부상을 당했습니다.부상자 중 28명은 이날까지 입원해 있으며, 이 가운데 9명은 위중한 상태라고 교통경찰은 전했습니다.노팅엄발 런던행 기차에 타고 있던 한 승객은 BBC에 타고 있던 기차가 멈췄고 갑자기 뒤쪽에서 세게 들이받혔다고 말했습니다.경찰과 교통 당국은 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.버킹엄궁은 성명을 내 찰스 3세 국왕이 이번 사고 사망자와 유족, 부상자들을 위로한다고 밝혔습니다.영국에서 기차끼리 부딪치는 사고는 흔치 않습니다.2023년 9월에 스코틀랜드 하일랜드 지역에 있는 한 기차역에서 기차 두 대가 부딪혀 여러 명이 다친 적이 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)