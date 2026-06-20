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나마디 조엘진, KAAF배 전국대회 100ｍ 우승…'10초20'

배정훈 기자
작성 2026.06.20 19:11 조회수
나마디 조엘진, KAAF배 전국대회 100ｍ 우승…'10초20'
▲ 가장 먼저 결승선 통과하는 나마디 조엘진

한국 육상 단거리 기대주 나마디 조엘진(예천군청)이 대한육상연맹(KAAF)배 제54회 그린 전국육상경기대회 남자 100ｍ에서 10초20의 기록으로 우승했습니다.

나마디 조엘진은 오늘 경북 예천군 예천스타디움에서 열린 종목 결선에서 비웨사 다니엘(10초24)을 제치고 금메달을 땄습니다.

그는 경기 후 "2026 아이치·나고야 아시안게임이 얼마 남지 않았는데, 단점을 잘 보완해서 좋은 성적을 거둘 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.

나마디 조엘진은 지난 4월 30일 제55회 전국종별육상경기선수권대회에서 개인 최고 기록이자 한국 선수 역대 5위 기록인 10초19를 기록했습니다.

지난 달 12일 아시안게임 선발전 겸 제80회 육상경기선수권대회에선 10초09의 비공인 기록으로 우승하는 등 가파른 상승세를 타고 있습니다.

이날 여자 100ｍ 결선에서는 김주하(시흥시청)가 11초76의 개인 최고 기록으로 1위에 올랐습니다.

(사진=대한육상연맹 제공, 연합뉴스)
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