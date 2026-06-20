중국 해설자, 중계 중 '6·25 중국군 영웅' 언급했다 교체

▲ 2026 북중미 월드컵 중계하는 중국 전 국가대표 리이

중국 유명 축구선수 출신 해설자가 2026 북중미 월드컵 경기 중계 도중 한국전쟁 참전 '중국군 영웅'을 거론했다가 돌연 중계진에서 제외됐습니다.홍콩 명보 등 현지 매체들은 오늘(20일) 중국 소셜미디어 샤오훙수(小紅書)에서 이번 월드컵 해설을 맡은 리이(李毅·47)가 지난 17일 오스트리아-요르단 경기 중계 도중 전반전 34분쯤 오스트리아 수비수가 요르단 선수의 슛을 몸으로 막아낸 상황을 전하면서 "황지광(黃繼光)이 총구를 막은 것"이라고 비유했다고 전했습니다.전반전이 끝난 후 리이는 중계진에서 제외됐는데, 리이가 거론한 황지광(1931∼1952)은 한국전쟁에 참전했던 중국인민지원군 육군 통신병으로, 1952년 10월 철원 삼각고지전투 중 전사했습니다.중국 측 기록에 따르면 황지광은 당시 중국군 본대를 공격하는 미군 기관총 2정을 몸으로 막은 것으로 전해집니다.중국은 전사한 황지광에게 '특급영웅' 칭호를 내렸습니다.황지광이 몸을 던져 총구를 막았다는 일화는 당국에 의해 대대적으로 홍보됐고, 그는 지금도 중국의 대표적인 열사 중 하나입니다.명보는 중국에서 과거 게임이나 스포츠 등에서 이런 비유를 하는 것은 드문 일이 아니었지만, 지난 2018년 '영렬보호법'이 시행된 뒤 생중계에서 황지광 등 '영웅'이 비유로 언급되는 경우는 거의 없게 됐다고 설명했습니다.다만 현지 매체들은 리이가 전면 출연 금지 조치를 당한 것은 아니라고 전했습니다.(사진=웨이보 캡처, 연합뉴스)