202조 원 태운 이란 전쟁…미국인 가구당 70만 원 부담

▲ 이란 전쟁

이란 전쟁으로 미국 납세자들과 소비자들이 떠안은 비용 부담이 최소 1천320억 달러(202조 7천억 원)에 이르는 것으로 추정된다고 미국 일간 뉴욕타임스가 보도했습니다.이런 추산은 직접적 군사 지출뿐 아니라 에너지·원자재 가격 상승, 금리 인상 부담까지 반영해 산출됐습니다.앞서 미국 국방부의 5월 12일 연방하원 청문회 보고에 따르면 이란 전쟁에 따른 군사 비용 추산치는 당시 기준으로 약 290억 달러(44조 4천억 원)였습니다.이는 이란의 공격으로 손상을 입은 미군 기지 10여 곳의 시설을 복구하는 데 필요한 비용은 반영하지 않은 것입니다.여기에 수리와 유지보수에 필요한 비용이나 항공모함 전단을 해상에 배치하는 데 따른 비용도 추가로 반영돼야 한다고 신문은 지적했습니다.미군이 사용한 탄약의 재고를 다시 채워 넣으려면 당초 구입 비용보다 훨씬 많은 비용이 필요할 거란 전문가 지적도 나옵니다.이란 공격으로 파괴된 고가의 미국 자산 중에는 사우디아라비아 기지에 세워져 있던 군용 레이더 정찰기 'E-3 센트리'와 리야드 주재 미국 대사관 시설 등이 있습니다.이 중 E-3 센트리의 가격은 대당 3억∼5억 달러(4천600억∼7천700억 원) 수준입니다.소비자들에게는 연료비 충격이 가장 컸습니다.브라운대의 이란 전쟁 에너지 비용 추적 자료에 따르면 미국인들이 전쟁 발발 이후 가격 상승으로 휘발유와 경유에 추가로 지불한 비용 증가분은 약 600억 달러(92조 원)에 이릅니다.이는 가구당 약 460달러(70만 4천 원)의 추가 부담에 해당합니다.개전 당시 미국 평균 휘발유 가격은 갤런당 2.98달러(3.785L당 4천562원)이었지만 현재는 갤런당 4달러(3.785L당 약 6천123원) 수준으로 뛰었습니다.유가상승의 직접적 요인은 호르무즈 해협 봉쇄입니다.이란군이 해협 통과를 시도하는 상업 선박을 공격하면서 중동 산유국과 세계 시장을 잇는 핵심 통로가 막혔고, 국제 원유 흐름이 흔들렸습니다.미국과 이란이 최근 종전 협상에 합의한 후 국제 기준유가는 배럴당 80달러까지 내려왔지만, 3월 한때는 배럴당 120달러까지 치솟았습니다.항공권, 물류비, 운송비도 연쇄적으로 올랐고 식량 가격도 불안합니다.호르무즈 해협 봉쇄로 일부 비료의 핵심 원료인 황 등 원자재 가격이 올랐으며, 식품 가격 상승, 세계 여러 나라들의 경제성장 둔화, 기아 증가 등 영향이 예상됩니다.인명 피해도 막대합니다.이란과 이스라엘 정부 발표에 따르면 이란인 사망자는 3천500명, 이스라엘인 사망자는 26명입니다.미군 사망자는 13명으로 발표됐습니다.전쟁이 번진 레바논에서도 3천700명이 숨졌습니다.다른 중동 국가들에서도 사망자가 나왔습니다.페르시아만 일대 국가들에서 남아시아 출신 노동자 등 민간인들이 숨졌는데, 이는 주로 이란의 공격 때문이었습니다.오만 인근에서는 미군이 상업용 선박을 공격해 인도의 민간인 선원 3명이 사망했고, 이 사건은 미국과 인도 사이의 긴장을 키웠습니다.민간인 피해가 가장 컸던 것으로 알려진 사건은 개전 첫날인 2월 28일에 발생했습니다.미군의 미사일 공격으로 이란의 한 학교가 무너져 초등학생 아동 등 최소 175명이 숨졌습니다.