르세라핌·아일릿·캣츠아이 협업곡 영국 싱글 22위 데뷔

▲ 하이브 걸그룹

하이브 소속 걸그룹 르세라핌·아일릿·캣츠아이가 협업한 신곡 '아이코닉 바이 미스테이크'(ICONIC BY MISTAKE)가 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100' 상위권으로 데뷔했습니다.19일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 이 곡은 싱글 차트 '톱 100'에서 22위로 처음 진입했습니다.'아이코닉 바이 미스테이크'는 강렬한 비트와 변칙적인 사운드가 특징인 얼터너티브 팝 장르 곡입니다.넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙 '골든'(Golden)은 49위로, 52주 연속 진입에 성공하며 발매 1년째 차트에 머물렀습니다.그룹 방탄소년단(BTS)이 발표한 신곡 '컴 오버'(Come Over)는 같은 차트에서 52위로 처음 등장했습니다.캣츠아이의 '핑키 업'(PINKY UP)은 67위로 10주 연속 차트인했습니다.오피셜 앨범 차트 '톱 100'에서는 방탄소년단의 5집 '아리랑'(ARIRANG)이 전주보다 순위를 여섯 계단 끌어올려 31위로 13주 연속 진입했습니다.