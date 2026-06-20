트럼프 특사, 스위스로 출발…이란 대면협상 재시동

▲ 트럼프 대통령의 중동 특사 스티브 윗코프

미국과 이란의 종전 합의 이후 첫 실무 협의가 한차례 연기된 가운데 미국 측 특사들이 속속 스위스로 향하면서 이번 주말 대면 가능성이 다시 수면 위로 떠올랐습니다.미국 인터넷 매체 악시오스는 현지시간 19일 미 정부 관계자를 인용해 트럼프 대통령의 중동 특사 스티브 윗코프가 이란과의 후속 실무 협의가 열릴 것으로 예상되는 스위스로 향하고 있다고 보도했습니다.이 관계자는 또 다른 특사이자 트럼프 대통령의 맏사위인 재러드 쿠슈너는 이미 스위스에 도착해 있다고 전했습니다.미국과 이란 사이의 핵심 중재자 역할을 맡고 있는 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리 겸 외무장관도 이날 앞서 스위스에 도착한 것으로 전해졌습니다.새 협상 일정이 확정됐는지는 아직 알려지지 않았습니다.미국과 이란은 앞서 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 핵 문제와 제재 해제 등을 논의하기 위한 첫 실무 협상을 스위스에서 열 예정이었지만, 레바논에서 이스라엘과 친이란 무장정파 헤즈볼라 간 교전이 이어지면서 일정이 연기된 바 있습니다.당초 미국 대표단은 J.D. 밴스 부통령이 이끌 것으로 예상됐지만, 백악관은 밴스 부통령의 스위스 방문이 연기됐다고 막판 공지했습니다.백악관은 그러면서도 "미국 대표단은 가능한 가장 빠른 시점에 출발할 준비가 돼 있다"며 "우리는 최대한 빨리 실무 대화를 시작하기를 고대한다"고 밝혔습니다.이후 밴스 부통령이 이번 주말 스위스 회동에 참석하는지 여부는 구체적으로 알려지지 않고 있습니다.