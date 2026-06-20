"받지 않으면 멍청한 것" 6천억 카타르 비행기 덥석…트럼프, 새 에어포스원 공개

▲ 카타르가 선물한 새 에어포스원 앞에서 연설하는 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 카타르로부터 선물 받은 6천억 원 상당의 새 임시 대통령 전용기를 깜짝 공개했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 19일 앤드루스 합동기지 격납고에 세워진 보잉 747 점보 기종의 탑승구에 모습을 드러냈습니다.백악관은 당초 공군 장병들을 만날 계획이라고 공지했지만, 이를 구실로 삼아 에어포스원 공개 행사를 연 겁니다.이란과 종전 양해각서를 맺으며 집중포화를 맞는 상황이지만, 트럼프 대통령 얼굴엔 미소가 가득했습니다.트럼프 대통령은 "이 항공기가 아무도 이전에 본 적 없는 호화로운 수준의 '상공의 백악관'으로 변모했다"고 만족감을 나타냈습니다.기존 전용기보다 크기가 두 배라며, 디자인과 색상이 자기 취향에 잘 맞는다고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 "공항에 착륙할 때 누구도 이 항공기를 능가할 수 없다"고 강조했습니다.새 전용기 인도가 2028년으로 늦춰지며 불만이 컸는데, 그사이에 당장 탈 수 있는 맞춤형 비행기를 마련한 겁니다.이 항공기는 차분한 하늘색이던 기존 에어포스원과 달리 남색과 붉은색, 금색 등으로 화려하게 도색됐습니다.문제는 이 비행기가 지난해 5월 트럼프 대통령이 중동을 순방할 때 카타르 정부로부터 건네받은 선물이라는 점입니다.비행기 가격만 4억 달러, 우리 돈으로 약 6천1백억 원에 달해 고가의 선물을 둘러싸고 비판이 쏟아졌습니다.하지만 트럼프 대통령은 "받지 않으면 멍청한 것"이라며 주변의 시선을 전혀 신경 쓰지 않았습니다.대통령은 임기 중에 이 전용기를 타고, 퇴임 뒤엔 자신의 기념관에 전시한다는 계획입니다.개인적으로 쓰는 용도가 아니니 문제 될 게 없다고 선을 그었습니다.미 공군은 이 비행기를 전용기로 개조하는 데만 약 4억 달러가 추가로 들 것이라고 설명했습니다.막대한 비용뿐 아니라, 외국에서 쓰던 비행기를 최고위층이 탈 수 있게 보안 요건을 갖출 수 있느냐는 우려도 나옵니다.승무원들의 시험 비행에서 합격점을 받으면 이 항공기는 대통령 수송기 편대에 공식 편입됩니다.조지 H.W.부시 전 대통령 때부터 30년 넘게 사용된 에어포스원 두 대도 퇴역하지 않고 계속 임무를 수행합니다.(사진=AP, 연합뉴스)