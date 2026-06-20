할머니 앞 8살 발등 밟고 178m 질주…"키 작아 몰랐다" 무죄

▲ 성북구에서 발생한 70대 운전자가 8살 초등학생을 차로 친 사고 당시 CC(폐쇄회로)TV 영상

골목길에서 8살 초등학생을 차로 치고도 그대로 지나친 70대 운전자가 1심에서 뺑소니 무죄 판결을 받았습니다.지난 2024년 1월 10일 오후 3시 20분쯤, 서울 성북구 도봉로의 한 좁은 골목에서 일어난 일입니다.할머니 손을 잡고 걷던 8살 김 모 양이 지나가던 검은색 SUV 조수석 쪽 펜더 부분에 부딪혀 넘어졌습니다.이후 차량 앞바퀴가 아이의 발등을 밟고 지나갔습니다.이 사고로 김 양은 2주간 치료가 필요한 발목 염좌와 타박상을 입었습니다.하지만 차량 운전자인 72살 A 씨는 차를 멈추지 않고 그대로 주행했습니다.사고 장소에서 약 178m 떨어진 빌라 주차장에 차를 세웠습니다.김 양의 할머니가 한달음에 쫓아가 "아이를 다치게 하고 왜 그냥 가느냐"고 따져 물었습니다.고령의 운전자인 A 씨는 "앞에서 나오는 차량을 비켜 주려다 아이를 보지 못했고 사고가 난 줄도 몰랐다"고 해명했습니다.김 양의 아버지는 "차량이 아이를 친 뒤 할머니가 소리를 지르기도 했다"며 운전자의 변명을 강하게 반박했습니다.이어 "운전하다 작은 돌멩이만 튀어도 소리가 나는데 몰랐다는 건 말이 안 된다"고 분통을 터뜨렸습니다.검찰은 뺑소니 사고라고 판단했습니다.A 씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 즉 도주치상 혐의로 재판에 넘겼습니다.하지만 지난해 6월, 1심 재판부인 서울북부지법은 뺑소니 혐의에 대해 무죄로 판단하고 공소 기각 결정을 내렸습니다.A 씨가 운행한 차량의 보닛 높이가 120cm로 비교적 높은 반면, 피해 아동은 키가 작고 몸무게가 가벼워 사고를 인식하지 못했을 가능성이 있다고 봤습니다.아이를 치고 지나간 후 차량 흔들림이 거의 없었던 점도 무죄의 근거가 됐습니다.국과수 역시 CCTV 영상 분석 결과, 피고인이 사고 상황을 인식할 수 있었을 것으로 보이지만 이를 객관화해 명확히 판단하기는 불가하다는 의견을 냈습니다.재판부는 A 씨가 도주할 생각이었다면 불과 200m도 채 되지 않은 곳까지 서행한 뒤 주차하지는 않았을 것이라고 덧붙였습니다.도주치상 외에 적용된 교통사고처리특례법 위반 혐의도 차량이 종합보험에 가입돼 있어 공소를 제기할 수 없었습니다.검찰은 1심 판결에 불복해 항소했습니다.지난 17일 열린 2심 재판에 이어, 오는 8월 14일 항소심 선고가 내려질 예정입니다.(사진=김양 아버지 제공, 연합뉴스)