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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.06.20 06:10 수정 2026.06.20 06:19 조회수
안경 쓴 남성이 남색 정장 차림으로 경호원들의 보호를 받으며 이동하는 모습.
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1. 이화영 '술 파티 위증' 징역 4개월…정치자금법은 무죄

'검사실 연어 술 파티' 위증 혐의로 기소된 이화영 전 경기도 평화부지사가 국민참여재판에서 징역 4개월의 실형을 선고 받았습니다 '쪼개기 후원' 의혹 관련 정치자금법 위반 혐의는 무죄를 선고 받았습니다.

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미국과 이란의 실무협상 걸림돌이었던 이스라엘과 헤즈볼라 간 교전을 양측이 일단 멈추기로 했습니다. 이란은 수일내 협상 개최를 위한 계획이 진행되고 있다고 밝혔습니다.

4. 전국 강하고 많은 비…강원 최대 200mm 호우

오늘(20일) 전국적으로 강하고 많은 비가 내리겠습니다. 강원지역은 내일까지 산지와 해안가로 최대 200밀리미터 이상의 폭우가 이어지겠습니다.
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