"2002년 엄마 응원복 입고"…꼭지점 댄스 응원도 다시 등장

<앵커>



이른 시간에도 광화문 광장은 붉은 악마들의 뜨거운 함성으로 가득 찼습니다. 연차를 쓰고 온 직장인부터, 2002년 월드컵 당시 어머니가 입던 응원복을 입고 나온 학생들까지 모두 한 목소리로 뜨거운 응원을 보탰습니다.



동은영 기자가 현장 다녀왔습니다.



<기자>



서울 광화문 광장은 이른 아침부터 붉게 물들었습니다.



[유정훈·조성현/경기 부천시 : 연차 냈습니다. 대한민국 승리를 위해서 열심히 응원(을) 대신하고 가겠습니다.]



지난 2002년 같은 곳에서 대표팀을 응원했던 고등학생은 시간이 흘러 아들의 손을 잡고 다시 광화문을 찾았습니다.



[이송섭·이민준/충남 홍성 : 2002년도에 현장에 있었죠. 고등학생 때. 아이도 한번 경험해 봤으면 해서….]



2006년생 대학생은 어머니에게 물려받은 붉은 티셔츠를 입고 거리 응원에 나섰습니다.



[권해미·김현서·박하솔·허가은 : 엄마가 이 티셔츠를 2002년도에 입었다고…. 2002년도에 태어났다면(있었다면) 이런 느낌이지 않았을까요? 즐거운 것 같아요.]



2006년 월드컵 당시, 대한민국을 떠들썩하게 했던 꼭짓점 댄스 응원도 다시 등장했습니다.



이곳은 거리 응원이 펼쳐치고 있는 광화문 광장인데요.



사람들은 각자만의 방식으로 축구대표팀을 응원하고 있습니다.



어제(19일) 광화문에는 주최 측 추산 2만 4천여 명의 붉은 악마가 모였습니다.



[대한민국!]



서울 여의도의 한 증권사 대형 전광판 앞이나, 다 같이 모일 수 있는 사내 휴게 공간에서, 일찍부터 문을 연 치킨집에서도 응원의 함성이 울려 퍼졌습니다.



[유동희·유창훈/경기 양주시 : 고개 숙이고 있었어요. 슬퍼서요. 졌지만 그래도 다음 경기에 열심히 잘 해주셨으면….]



서울의 한 호텔에 모여 경기를 본 주한 멕시코인들은 기뻐하면서도 미안함을 전하기도 했습니다.



[에드윈·난도/서울 마포구 : 너무 흥분돼요. 월드컵 경기를 한국에서 보는 건 이번이 처음이에요. (한국에) 너무 미안해요. 미안 미안해요.]



붉은 악마들은 오늘의 패배를 잊고 오는 25일 남아공전 필승을 다짐했습니다.



[김철민·박상혁/경기 의정부시·서울 중랑구 : 남아공 무조건 잡습니다, 저희가. 붉은 악마와 같이 대한민국을 위해 저희가 끝까지 응원하겠습니다. 남아공 내려와!]



(영상취재 : 이병주·최대웅·강시우, 영상편집 : 최혜란)