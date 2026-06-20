미·이란 첫 협상 '삐걱'…이란 "며칠 내 개최 계획 수립 중"

▲ 미국-이란

이스라엘이 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결 직후에도 레바논 공습을 이어가면서, 종전 후속 협상이 시 작부터 차질을 빚고 있습니다.다만 이란이 향후 며칠 내 협상을 열기 위한 계획이 마련되고 있다고 19일(현지시간) 밝히면서 실무협상이 조만간 시작될 가능성도 있습니다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 "오늘(19일) 예정됐던 스위스 회담이 다른 날로 연기됐다"며 "향후 며칠 내에 협상을 개최하기 위한 계획이 현재 수립되고 있다"고 말했습니다.백악관은 앞서 이란과의 핵 후속 협상을 위해 예정됐던 JD 밴스 부통령의 스위스 방문이 연기됐다고 밝힌 바 있습니다.이날 첫 실무협상이 열릴 예정이던 스위스 뷔르겐슈토크를 관할하는 스위스 니드발덴 주정부는 미국과 이란 대표단이 19∼21일 주말 사이 MOU 이행을 위해 협상할 예정이라고 밝혔습니다.니드발덴 주정부는 이날 오후 홈페이지를 통해 이같이 알리면서 당초 20일까지였던 주변 지역 통행 제한을 최장 22일 오전까지 연장했습니다.스위스 매체들은 미국과 이란의 협상이 연기됐다는 이날 새벽 스위스 외무부 발표 이후에도 중재국인 카타르 정부 소속 항공기와 미군 수송기가 이날 오전 취리히공항과 뷔르겐슈토크 인근 군사기지에 각각 착륙했다고 보도했습니다.다만 후속 협상이 열리더라도 밴스 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장 등 양측 협상 대표가 직접 참석할지는 불투명합니다.이스라엘과 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라가 미국과 카타르의 중재로 이날 오후 휴전에 합의했다는 보도도 나왔습니다.미국 고위 관계자는 이스라엘 일간 타임스오브이스라엘에 "이스라엘과 헤즈볼라가 레바논 내 휴전에 합의했다.휴전은 현지시간 오후 4시를 기해 공식 발효됐다"고 말했습니다.이 관계자는 미국과 카타르가 각각 이스라엘, 이란과 회담하며 중재한 결과라고 설명했습니다.미국과 이란의 후속 협상이 차질을 빚은 배경에는 이스라엘과 헤즈볼라 간 무력 충돌이 있습니다.이스라엘군은 전날 밤부터 이날 오전까지 레바논 내 헤즈볼라 목표물 80여곳을 공습했다고 밝혔습니다.이스라엘은 이번 공습이 자국군 4명을 사망케 한 헤즈볼라의 '휴전 위반' 행위에 대한 대응 차원이라고 주장했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령과 마수드 페제시키안 이란 대통령이 서명한 종전 MOU의 제1조는 '레바논을 포함한 모든 전선에서 군사작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언한다'고 규정하고 있습니다.레바논 휴전을 종전 협상의 최우선 조건으로 내세웠던 이란으로서는 이스라엘의 계속된 공세를 MOU 위반으로 받아들일 가능성이 있습니다.양국 종전 합의에도 이스라엘이 레바논을 계속 공격하고 있는 점을 문제 삼아 이란 대표단이 스위스 방문을 보류했다는 보도도 나왔습니다.바가이 대변인도 이날 "양해각서에 따르면 최종 합의를 위한 협상 개시는 1조(레바논 등 모든 전선에서 휴전), 4조(미국의 해상봉쇄 해제), 5조(이란의 호르무즈 해협 재개), 10조(이란산 원유 등 제재 면제), 11조(이란 동결자금 해제)의 이행 시작과 지속 여부에 종속된다"고 강조했습니다.이스라엘이 레바논 헤즈볼라 공습을 중단해야 미국과 본협상을 할 수 있다는 뜻입니다.