김성현, KPGA 하나은행 인비테이셔널 2R 깜짝 선두…2위에 2타차

▲ 티샷을 시도하는 김성현

김성현이 한국프로골프, KPGA 투어 하나은행 인비테이셔널 2라운드에서 '깜짝 선두'로 치고 오르면서 6년 만의 통산 2승째 도전의 꿈을 키웠습니다.김성현은 강원도 춘천시 남춘천 컨트리클럽 빅토리 챌린지 코스에서 열린 대회 2라운드에서 버디 7개에 보기는 1개로 막고 6언더파 65타를 쳤습니다.첫날 1언더파 70타, 공동 17위로 출발한 김성현은 중간 합계 7언더파 135타, 단독 1위로 점프했습니다.김성현의 처음이자 마지막 우승 기록은 2020년 8월 치러진 메이저급 대회 KPGA 선수권대회입니다.당시 2부 투어에서 뛰던 김성현은 월요예선을 거쳐 출전권을 따낸 뒤 우승까지 따내며 인생 역전에 성공했습니다.하지만 이후 우승을 따내지 못한 김성현은 올 시즌 출전한 6개 대회에선 두 차례 공동 6위가 최고 성적이었습니다.이날 전반에만 3타를 줄인 뒤 10~11번 홀 연속 버디로 기세를 이어간 김성현은 15번 홀(파4)에서 1.5ｍ 파 퍼트를 놓쳐 첫 보기를 적어냈지만 17~18번 홀 연속 버디를 잡으며 단숨에 1위로 올라섰습니다.김성현은 "페어웨이가 좁아 티샷을 최대한 페어웨이로 보내기 위해 집중하면서 레이업도 신중하게 선택했다"라며 :그린 공략도 쉽지 않았지만 무리하지 않고 쉬운 곳으로 공을 떨어뜨리기 위해 노력했다"라고 말했습니다.그는 "주말에 강풍과 비가 예보돼 변수가 많을 것"이라며 "인내심을 갖고 차분하게 평정심을 유지하는 것이 중요할 것 같다"고 덧붙였습니다.2024년 이 대회 우승자인 오기소 다카시(일본)는 이날 4언더파 67타를 기록, 중간 합계 5언더파 137타로 선두 김성현을 2타 차로 압박하며 2위에 이름을 올렸습니다.전날 공동 1위에 올랐던 강윤석은 이날 이븐파 72타에 그치면서 중간 합계 4언더파 138타를 기록, 세미카와 다이카(일본), 천구신(중국), 엄재웅과 공동 3위를 형성했습니다.또 전날 공동 1위였던 왕정훈도 이날 1오버파 72타로 부진하며 중간 합계 3언더파 139타로 올 시즌 LIV 골프에서 복귀해 직전 대회인 KPGA 클래식 우승을 맛본 장유빈 등과 함께 공동 7위에 랭크됐습니다.이밖에 제네시스 포인트 선두를 달리는 문동현은 더블 보기 2개와 보기 2개에 버디는 2개밖에 낚지 못하고 4타를 잃는 부진 속에 중간 합계 1오버파 143타, 공동 48위로 겨우 컷 기준을 통과했습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)