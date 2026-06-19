'송찬의 4안타' LG 선두 수성…3연승 롯데는 8위 도약

▲ 송찬의의 역전 2점 홈런

프로야구 LG 트윈스가 송찬의의 4안타 맹타를 앞세워 두산 베어스와 잠실 라이벌 대결에서 역전승했습니다.LG는 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 두산과 홈 경기에서 3대2로 이겼습니다.이날 승리로 2연패를 끊은 LG는 리그 1위 자리를 지켰습니다.LG 승리 일등 공신은 단연 송찬의입니다.1번 타자 우익수로 선발 출전한 송찬의는 1회말 첫 타석부터 2루타를 터트리며 심상치 않은 타격감을 보여줬습니다.2대0으로 끌려가던 3회말 두 번째 타석에서는 2사 후 우중간 2루타로 출루한 뒤 박해민의 적시타 때 홈을 밟았습니다.그리고 5회말 투아웃 1루에 맞이한 세 번째 타석은 두산 선발 웨스 벤자민의 초구 커터를 공략, 왼쪽 펜스를 넘어가는 역전 2점 홈런을 쏘아 올렸습니다.송찬의의 시즌 7호 홈런입니다.9회말 마지막 타석에서도 단타로 출루한 송찬의는 4타수 4안타(1홈런) 2타점 2득점으로 팀 승리에 앞장섰습니다.두산은 1회초 다즈 카메론의 적시타와 양석환의 희생플라이로 먼저 2점을 냈으나 이후 8이닝 동안 한 점도 내지 못했습니다.6회초 원아웃 1, 3루에서 양석환이 병살타로 물러난 장면이 가장 뼈아팠습니다.창원에서는 NC 다이노스가 SSG 랜더스에 9대 3으로 6회 강우 콜드게임 승리를 따내고 4연승을 달렸습니다.NC 선발 토다 나쓰키는 6이닝 7피안타 1볼넷 4탈삼진 3실점(1자책점)으로 호투를 펼쳐 올 시즌 KBO리그에 입성한 아시아 쿼터 선수 가운데 처음으로 완투승을 거뒀습니다.올해 KBO리그 완투승은 애덤 올러(KIA 타이거즈)와 양창섭(삼성 라이온즈)까지 두 명만 기록했습니다.이들은 9이닝을 모두 던졌습니다.NC는 1회말 상대 실책과 권희동의 2타점 적시타, 서호철의 적시타를 묶어 4점을 내 기선을 제압했습니다.3회말에는 서호철이 7대 0으로 달아나는 3점 홈런포를 쏘고, 김주원의 1타점 2루타가 이어졌습니다.5회말 터진 맷 데이비슨의 시즌 8호 솔로포는 NC에 승리를 가져다준 결정타였습니다.이날 경기는 강한 비 때문에 6회말이 끝난 20시 17분 중단됐다가 39분이 지난 20시 56분 시즌 2호 강우 콜드게임이 선언됐습니다.고척에서는 롯데 자이언츠가 키움 히어로즈를 2대 1로 잡고 3연승을 달렸습니다.롯데는 NC에 패해 5연패에 빠진 SSG를 반게임 차로 제치고 8위로 도약했습니다.리그 최하위 키움은 4연패입니다.롯데 선발 이민석은 7.1이닝 7피안타 2볼넷 6탈삼진 1실점으로 데뷔 첫 퀄리티스타트 플러스(QS+·선발 7이닝 이상 3자책점 이내)를 달성했습니다.키움 에이스 라울 알칸타라(7이닝 4피안타 1볼넷 5탈삼진 2실점)와 투수전을 펼친 이민석은 세 차례 병살타를 유도하는 투구로 시즌 첫 승리의 기쁨도 맛봤습니다.롯데 야수들 가운데서는 유격수 전민재의 활약이 돋보였습니다.전민재는 4회초 투아웃 만루에서 2타점 결승 적시타를 때리고, 수비에서도 세 차례 병살 플레이를 완성했습니다.특히 3회말 김웅빈의 안타성 타구를 쫓아간 뒤 정확한 러닝 스로로 1루에서 타자 주자를 잡아낸 장면이 돋보였습니다.수원에서는 장단 15안타를 앞세운 KIA 타이거즈가 kt wiz에 11대 3으로 대승하고 3연승을 질주했습니다.KIA 외국인 타자 해럴드 카스트로는 부상을 털고 팀에 복귀한 지 2경기 만에 홈런포를 쏘아 올리며 승리에 힘을 보탰습니다.카스트로는 복귀 첫날인 전날 광주 LG 트윈스전에서 4타수 2안타로 활약한 데 이어 이날은 5타수 3안타 1홈런 3타점을 남겼습니다.2회초 터진 카스트로와 김태군의 홈런, 3회 나온 윤도현의 2타점 적시타 등을 묶어 5대 0으로 앞서가던 KIA는 4회말 이정훈에게 2점 홈런을 맞고 추격을 허용했습니다.이후 KIA는 7회초 2점, 8회초 4점을 보태 상대 백기를 받았습니다.kt 포수 조대현은 9회 투아웃에서 프로 데뷔 첫 솔로 홈런을 때렸으나 승패에는 영향을 주지 못했습니다.KIA 선발 제임스 네일은 6이닝 6피안타(1홈런) 2볼넷 4탈삼진 2실점으로 시즌 4승(4패)을 거뒀습니다.대전에서 열린 경기에서는 한화 이글스와 삼성 라이온즈가 3-3으로 승패를 가리지 못했습니다.한화는 1회말 무사 2루에서 요나탄 페라자의 우익수 뜬공 때 삼성 우익수 김성윤이 3루 더그아웃 쪽으로 악송구해 쉽게 선취점을 냈습니다.삼성이 3회초 김성윤의 내야 땅볼과 르윈 디아즈의 적시타로 역전했지만, 한화는 6회말 노시환의 적시타에 이어 7회말 문현빈의 1타점 2루타로 다시 3-2를 만들었습니다.삼성은 8회초 한화 유격수 심우준의 악송구로 3-3 동점을 만들었고, 두 팀은 연장 10회까지 점수를 내지 못했습니다.연장 11회 시작을 앞두고 비로 중단됐던 경기는 결국 재개되지 못했습니다.(사진=LG 트윈스 제공, 연합뉴스)