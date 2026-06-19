이란 호르무즈 관리청 "통항 48시간 전 온라인 신청해야"

▲ 호르무즈 해협

이란 정부가 호르무즈 해협 통항을 관리한다며 설립한 페르시아만해협청(PGSA)은 19일(현지시간) 통항을 온라인으로 신청하는 방법을 공지했습니다.PGSA는 이날 엑스에 17일 자로 된 공지문을 올려 "이슬라마바드 양해각서에 명시된 기간 관련 수칙을 준수해 신청서를 제출한 선박의 통항은 신속히 처리될 예정"이라고 밝혔습니다.PGSA가 공지한 방침에 따르면 통항 신청은 온라인(PGSA.ir)으로만 접수하며 신청서를 추적·문의하려면 이메일(Info@PGSA.ir)을 보내야 합니다.또 해협 진입·진출 구역의 대기를 방지하기 위해 해협 관할 구역에 도착하기 최소 48시간 전 필요한 모든 정보를 기재해 신청서를 보내야 하고 즉시 연락할 수 있는 통신 경로도 적어야 합니다.PGSA는 이슬라마바드 양해각서로 합의된 바와 같이 17일부터 60일간 수수료는 징수하지 않는다면서 "보안·안전·환경 서비스 요금과 이란 측 보험료는 이란 정부가 전액 부담한다"고 설명했습니다.아울러 안전하고 확실한 통항을 보장하고 해상 사고를 예방하기 위해 선박은 해협으로 운항하기 전 예정 항로와 시간을 PGSA와 사전에 조율해야 한다고 강조했습니다.