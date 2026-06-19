[날씨/XR] 전국 '100mm 안팎' 강한 비…낮 더위 주춤

오늘(19일) 서울은 낮에 34도까지 오르면서 이번 폭염이 절정을 보였습니다.



낮 기온이 크게 오르면서 대기가 매우 불안정해져 강한 소나기도 쏟아졌는데요.



내일까지 전국적으로 강하고 많은 비가 내리겠습니다.



피해 없도록 각별히 주의하셔야겠습니다.



특히 이번 비는 내일 오전까지 매우 강하게 쏟아지겠습니다.



전국에 시간당 강우량이 20~30mm로 이 정도면 차량 운행 시에 시야 확보가 어렵습니다.



또 남해안과 지리산 부근, 제주는 시간당 최고 50mm가 예상되는데요.



도로가 순식간에 물에 잠길 수 있는 만큼 침수 피해에 각별히 주의하셔야겠습니다.



예상되는 비의 양도 보시면 제주 산지에 최고 250mm 이상, 남해안과 지리산 부근에 최대 120mm 이상, 강원 영동에 최대 150 이상, 서울 등 그 밖의 전국에도 최고 100mm의 많은 비가 내리겠습니다.



이번 비는 내일 밤에는 대부분 그치겠습니다.



이번 비는 정체 전선, 즉 장마 전선이 일시적으로 북상하고 전선상에 저기압이 수반되면서 마치 장마철처럼 많은 비가 쏟아지는 겁니다.



특히 내일 강원 동해안과 남해안, 제주는 강한 바람까지 불겠습니다.



폭염이 주춤하겠습니다.



내일은 낮 기온 서울이 25도에 그치겠습니다.



다음 주는 30도를 웃도는 심한 더위는 없겠고요, 월요일과 수요일에 제주에는 비 예보가 있습니다.



(남유진 기상캐스터)