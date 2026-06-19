3차전 상대 남아공…핵심 전력 한국전 못 나온다

<앵커>



우리 대표팀이 마지막으로 상대할 남아프리카공화국은 체코와 비기며 1무 1패를 기록했습니다. 32강행을 위해서는 우리와의 경기에서 반드시 승리가 필요한 상황인데요. 하지만 핵심 미드필더 두 명이 한국전에 뛸 수 없는 악재를 맞았습니다.



전영민 기자가 보도합니다.



<기자>



여성 심판으로는 역대 두 번째로 월드컵 주심을 맡은 토리 펜소 심판이 킥오프를 알린 가운데, 남아공은 전반 6분 체코 사딜레크에게 선제골을 내주고 끌려갔습니다.



이후 끊임없이 체코의 골문을 노리던 남아공은, 후반 36분에야 동점골을 터트렸습니다.



체코 선수의 핸드볼 파울로 얻어낸 페널티킥을 모코에나가 깔끔하게 차 넣어 승부를 원점으로 돌렸습니다.



1대 1로 비긴 남아공은 체코와 1무 1패 동률을 이뤘지만 득-실점에서 밀려 A조 최하위에 머물렀습니다.



[마세코/남아공 축구대표팀 : 오늘은 운이 따르질 않았습니다. 하지만 우리 팀의 경기력은 우리가 할 수 있다는 걸, 가능하다는 걸 증명했습니다.]



남아공이 실낱같은 32강행 희망을 살리려면 오는 25일 최종전에서 우리 대표팀을 꺾어야 하는데, 전력에 큰 손실이 생겼습니다.



멕시코전 퇴장으로 세 경기 출전 정지를 당한 핵심 미드필더 즈와네에 이어, 팀에서 가장 많이 뛰고, 패스 성공률도 제일 높아 우리 대표팀의 황인범과 유사한 역할인 모코에나마저 경고 누적으로 최종전에 결장하게 된 겁니다.



머리가 더 아파진 남아공의 브로스 감독은 우리 대표팀에 대한 극도의 경계심을 드러냈습니다.



[휴고 브로스/남아공 축구대표팀 감독 : (대한민국은) 건전지 같습니다. 플러그를 꽂으면 뛰기 시작해서 90분 내내 뜁니다. 3차전은 분명 쉽지 않은 경기가 될 겁니다.]



A조 최약체로 꼽히는 남아공이 미드필드진이 약해진 데다 수비에만 치중할 수 없는 상황은, 상대 뒷공간 공략에 강한 우리 대표팀으로선 불리할 게 없는 조건입니다.



(영상편집 : 전민규)