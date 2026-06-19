'과장님 때문에 힘들다' 유서 속 상급자 대기발령…감찰 착수

▲ 경기남부경찰청

수도권의 한 경찰서에서 직원이 부서 상급자를 유서에 언급하고 숨진 가운데, 경찰이 유서에 언급된 상급자를 대기발령 조치했습니다.경기남부경찰청은 오늘(19일) 유서 등을 통해 갑질 의혹이 제기된 경찰관을 대기발령 조치했다고 밝혔습니다.다른 직원들이 조사 과정에서 자유롭게 진술할 수 있도록 분리 조치를 한 것이라고 설명했습니다.그제(17일) 오전, 수도권의 한 경찰서에서 소속 경찰관이 유서와 함께 숨진 채 발견됐습니다.경찰 조사 결과 타살 정황은 없었습니다.유서에는 '과장님 때문에 힘들다'는 내용이 있었던 것으로 전해졌습니다.또, '과장님은 본청에 인맥이 많기 때문에 이런 글을 적어도 불이익이 가지 않을 것'이라는 취지의 내용도 담긴 것으로 전해졌습니다.남부청은 고인의 휴대전화 포렌식 결과와 함께 동료 직원들을 상대로 조사하며 감찰을 이어나갈 방침입니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)