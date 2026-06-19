대한항공 "아시아나 통합 비용 최대 1조"

▲ 대한항공과 아시아나항공

대한항공이 아시아나항공과 통합으로 부담하는 비용이 최대 1조 원에 이르는 것으로 나타났습니다.대한항공은 오늘(19일) 서울 영등포구 한국투자증권에서 열린 기업설명회(IR)에서 PMI(인수 후 통합 전략)를 분석한 결과 통합 비용이 약 9천억∼1조 원으로 집계됐다고 밝혔습니다.양사 통합 시너지 효과는 연간 3천억 원으로, 이르면 2028년 말까지 통합 비용을 상쇄할 수 있다는 설명입니다.박희돈 대한항공 경영전략본부장(부사장)은 "PMI 분석 결과보다는 조금 더 시너지 효과가 나타날 수 있지 않을까 기대한다"면서 "빠르면 2028년 연말에서 2029년 초 사이에 통합 비용을 충분히 상쇄할 수 있을 것"이라고 말했습니다.대한항공은 올해 12월 17일까지 통합 대한항공을 출범시키고 매출 23조 원, 항공기 230대의 글로벌 10위권 항공사로 도약한다는 구상입니다.우기홍 부회장은 대한항공과 아시아나항공 조종사 직급체계 갈등과 관련해 "조종사들이 우려하는 바를 잘 알고 있고 계속 소통하고 있다"고 말했습니다.마일리지 통합 방안과 관련해선 "8월 주주총회가 열리는데 늦지 않게 마무리되면 좋겠다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)