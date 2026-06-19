이 대통령 "당정 잘 되기위한 과정…여당 내부, 원수처럼 싸워선 안돼"

▲ 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7참석·유럽순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다

이재명 대통령은 최근 정치권에서 청와대·정부와 더불어민주당 간 갈등에 대한 우려가 나오는 것에 대해 "민주당과 정부가 엄청난 갈등이 있는 것처럼 보이지만, 저는 더 잘되기 위한 과정이라고 생각한다"고 말했습니다.이 대통령은 이날(19일) 청와대 춘추관 브리핑에서 "당정 관계는 하나이기도 하면서 남이기도 하다. 또 남이면서 하나이기도 하다"며 "서로에게 격려할 수도 있고, 잘못된 게 있으면 지적할 수도 있다"며 이같이 밝혔습니다.이어 "당도 정부에 대해서 필요한 쓴소리를 할 수 있다. 좋은 소리만 해야 된다고 생각하지는 않는다"고 했습니다.그러면서 이 대통령은 "(당정 관계가) 잘 돼야 한다. 그런 측면에서 일종의 사명감을 갖고 있다"고 강조했습니다.당정 간 상호 지적을 충분히 할 수 있으며, 서로에 대해 비판적 언급을 하는 것 자체를 금기시할 필요는 없다는 게 이 대통령의 메시지로 풀이됩니다.같은 맥락에서 이 대통령은 여당의 역할에 대해 한 번 더 강조했습니다.이 대통령은 "정치는 동조자, 공감하는 사람을 많이 모아야 한다는 게 결론"이라며 "언제나 정치는 포용적이어야 한다"고 말했습니다.이 대통령은 "소수 야당일 때는 자기 지지자를 최대한 결집해야 살아남는다. 포용할 시간이 어딨나"라며 "그러나 집권 여당이 되면 입장이 달라지는 것"이라고 강조했습니다.이어 "실천과 행동을 통해 결과를 만들어내고, 그 결과가 국민에게 유용해야 한다"며 "그래야 더 많은 사람들이 공감을 할 것"이라고 밝혔습니다.인사에 있어서도 "일부에서는 '왜 우리 편을 안 쓰고 남의 편을 쓰느냐', '같이 싸워 온 우리 편은 섭섭하다'는 얘기도 한다지만, 일을 해야 하는 자리에는 가깝다고 쓰는 게 아니라 능력 있는 사람을 써야 한다"며 진영에 갇히지 않는 포용적 인선의 필요성을 역설했습니다.개각에 있어서는 "이제까지 엉망진창인 국정을 정리하고 엉킨 걸 푸는, 개혁이라면 개혁에 집중하는 기간이었다면, 이제는 기획이 된 새로운 일들을 제대로 추진하는 기간인 만큼 거기에 맞춰 다시 구성해야 하지 않을까 생각한다"며 기본적인 구상을 공개했습니다.그러면서도 퇴임 예정인 김민석 국무총리에게 제청을 받을 수 없다며 새 총리의 업무가 시작되면 개각 작업이 진행될 수 있다고 소개했습니다.이 대통령은 민주당 당권 경쟁이 과열되는 것에 대한 우려도 드러냈습니다.우선 이 대통령은 지방선거 이후 국정지지율 하락과 관련해 "선거일을 기점으로 국정이나 정책은 바뀐 게 없지만, 지지율은 폭락하고 있다. 엄중하게 받아들여야 하는 국민의 평가"라며 "이재명 대통령이 마음에 안 든다는 사람이 늘어난 것 아니겠나"라고 했습니다.특히 "여러 분석이 있겠지만, '먹고살기 힘들어 죽겠는데 왜 싸우는 것인가'라는 생각이 원인 아니겠나"라며 "최대한 빨리 이 상황을 정리할 수 있도록 노력해야 한다"고 진단했습니다.여권 내부의 갈등 격화가 정부에 대한 지지율 하락으로 이어지고 있다는 인식이 담긴 것으로 보입니다.그러면서 이 대통령은 "민주당 내 경쟁과 갈등에 대해 한 말씀 꼭 드리고 싶다. 원수 싸우듯 하지 말아달라"며 "같은 진영이라는 울타리 안에 있는 사람들이 경쟁이 아닌 전쟁을 해서 되겠나"라고 지적했습니다.이 대통령은 "허수아비 전법이라고, 없는 사실을 지어내 공격하는 건 나쁜 짓"이라며 "꼭 숨어서 모욕하고 깎아내리는 사람이 있는데, 쳐다보기도 싫다. 죽일 듯이 싸우다 진짜 죽이면 어떻게 하느냐"고 꼬집었습니다.나아가 "여야 관계도 마찬가지다. 없는 사실을 지어내 음해를 하고, 또 표현은 왜 그리 저렴한가"라며 "정치를 하는 게 아니라 패싸움을 하고 있다"고 질타했습니다.국민의힘 정점식 원내대표가 이날 "대통령과 정부는 사상 최초 코스피 9천에 도취하고 자화자찬할 때가 아니다"라고 언급한 것을 두고도, 이 대통령은 "내가 언제 자화자찬을 했나. 조심스러워서 일부러 주가 얘기는 안 하고 있다. 없는 얘기를 만드나"라고 반박했습니다.(사진=연합뉴스)