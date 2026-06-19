[자막뉴스] "33살인데 더 늙어 보여"…'2경기 연속 침묵'에 쏟아진 '혹평'

월드컵 1차전 체코전에 이어 2차전인 멕시코전에서도 득점이 없었던 손흥민에 대해 외신의 혹평이 쏟아졌습니다.



영국 '가디언'은 손흥민이 오프사이드에 반복적으로 걸린 것을 지적하며 "33살이지만 그것보다 더 나이 들어 보인다"고 평가했습니다.



손흥민은 오늘(19일) 오전 멕시코 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에 선발 출전해 57분여 동안 경기장을 누볐습니다.



3-4-3 전형의 최전방 공격수로 출격한 손흥민은 전방에서 상대 수비 뒷공간을 노리는 움직임을 보여줬는데, 활발한 움직임에도 불구하고 골을 기록하진 못했습니다.



전반 16분쯤 골키퍼 키를 넘기는 칩샷을 시도해 득점을 노렸지만, 이 공격이 오프사이드가 선언되면서 슛으로 기록되지 않았습니다.



손흥민의 공식 슈팅이 0개로 기록된 겁니다.



후반 12분경 오현규와 교체되어 나간 손흥민은 패스 성공률 75%, 키패스 1회, 드리블 성공 3회를 기록하며 분투했지만, 활약이 충분하지 않았다고 평가받았습니다.



'가디언'은 "손흥민은 부진한 모습을 보였다"며 "33세라는 나이에도 불구하고 실제 나이보다 훨씬 더 들어 보이는 손흥민은 멕시코의 오프사이드 트랩을 뚫고자 분투했지만 기회가 왔을 때 제대로 살리지 못했다"고 꼬집었습니다.



우리나라와 멕시코 모두 조심스러운 경기 운영을 했다며 경기 내용에 대한 비판도 나왔는데, 영국 BBC는 "이번 대회에서 지금까지 가장 형편없는 경기였다고 해도 과언이 아니다"라며 "흥미진진한 공방전을 기대했는데, 기대에 미치지 못하는 결과로 끝났다"고 평가했습니다.



우리나라는 오는 25일, 32강 진출을 두고 남아공과 조별리그 3차전을 벌입니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이다인, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)