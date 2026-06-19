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젠슨황 '팬심 고백' 받은 화사의 반응은? "AI로 만든 영상인줄, 실감 안나"

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작성 2026.06.19 17:30 조회수
젠슨황 '팬심 고백' 받은 화사의 반응은? "AI로 만든 영상인줄, 실감 안나"
엔비디아 CEO 젠슨황이 공개적으로 '팬심'을 드러낸 그룹 마마무 화사가 소감을 밝혔다.

19일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한 마마무 화사는 최근 전 세계 AI 산업을 이끄는 엔비디아 CEO 젠슨 황으로부터 팬이라는 언급을 받은 것과 관련해 후일담도 공개한다.

앞서 젠슨 황은 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화 과정에서 평소 K팝을 즐겨 듣는다며 화사를 좋아한다고 밝혔다. 그는 화사에 대해서 "훌륭한 가창력을 가졌고 뛰어난 댄서"라고 칭찬하면서 화사의 히트곡 'Good Bye'와 'So Cute' 등을 언급하며 팬심을 드러내 화제를 모았다.

화사는 "처음에는 AI로 만든 영상인 줄 알았다"며 "실감이 나지 않았다"고 털어놔 눈길을 끈다.

이날 방송에서 마마무는 3년 8개월 만에 완전체로 출격해 데뷔곡 'Mr.애매모호' 무대를 선보인다. 특히 데뷔 당시 사용했던 콧수염 소품까지 그대로 재현하며 초창기 감성을 소환한다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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