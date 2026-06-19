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이 대통령 "당정, 갈등 있는 것처럼 보여…격려·지적할 수 있어"

박예린 기자
작성 2026.06.19 15:57 조회수
이 대통령 "당정, 갈등 있는 것처럼 보여…격려·지적할 수 있어"
▲ 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7참석·유럽순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(19일) 최근 청와대·정부와 민주당 간 갈등에 대한 당청 갈등설이 제기되는 것에 "민주당과 정부가 엄청난 갈등이 있는 것처럼 보이지만, 저는 더 잘되기 위한 과정이라고 생각한다"고 말했습니다.

이 대통령은 이날 청와대 춘추관 브리핑에서 "당정 관계는 하나이기도 하면서 남이기도 하다. 또 남이면서 하나이기도 하다"며 "서로에게 격려할 수도 있고, 잘못된 게 있으면 지적할 수도 있다"고 설명했습니다.

이어 "당도 정부에 대해서 필요한 쓴소리를 할 수 있다. 좋은 소리만 해야 된다고 생각하지는 않는다"고 덧붙였습니다.

그러면서 이 대통령은 "(당정 관계가) 잘 돼야 한다. 그런 측면에서 일종의 사명감을 갖고 있다"고 강조했습니다.

당정 간 상호 지적을 충분히 할 수 있으며, 서로에 대해 비판적 언급을 하는 것 자체를 금기시할 필요는 없다는 게 이 대통령의 메시지로 풀이됩니다.

(사진=연합뉴스)
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