"너무하네" 미국인들도 술렁…트럼프 생일날 백악관에 깔린 '격투 케이지' [스프]

⚡ 스프 핵심요약



백악관 첫 영리 스포츠: 2026년 6월 14일, 트럼프 대통령 80세 생일에 맞춰 백악관 사우스론에서 UFC 격투기 대회가 열렸으며, 이는 백악관 역사상 최초의 프로 스포츠 행사였습니다.



이해충돌 구조: 트럼프는 행사 석 달 전 UFC 모회사 TKO 그룹 주식을 최대 5만 달러(약 6,500만 원)어치 매입했으며, 트럼프 가족 소유 암호화폐 회사가 공식 후원사로 참여했습니다.



허위정보의 무대화: 경기 후 한 선수가 미셸 오바마 전 영부인을 향해 검증된 허위 음모론을 공개 발언했고, 해당 발언은 방송을 통해 생중계됐습니다.

1. 독립 250주년 기념인가, 대통령 개인 생일파티인가

2. 6,000만 달러 행사비, "UFC가 냈다"는 말의 이면

3. 석 달 전 주식 매입, 그리고 백악관 무대 제공

4. 백악관 잔디는 원래 이런 용도가 아니었다

이미지 확대하기 14일 백악관 잔디광장에서 열린 'UFC Freedom 250'에서 트럼프 대통령이 경기를 지켜보고 있다. / AP연합

5. 군용기·폭격기·불꽃놀이…스포츠인가, 군사 퍼레이드인가

6. 선수가 전 영부인을 "남자"라고 비방했다

7. 여론조사: "부적절하다" 46% vs "적절하다" 16%

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Deep Dive Q&A

2026년 6월 14일, 백악관 사우스론에 높이 92피트(약 28미터), 무게 600톤에 달하는 강철 구조물 '클로(The Claw)'가 우뚝 섰습니다. 그 안에는 UFC 전용 팔각형 케이지 '옥타곤(Octagon)'이 설치됐고, 수천 명의 초청 관객이 자리를 채웠습니다. 공식 명칭은 'UFC Freedom 250', 미국 독립 250주년 기념 행사였지만, 개최일은 공교롭게도 트럼프 대통령의 80세 생일 당일이었습니다.로이터와 워싱턴포스트 보도에 따르면, 프랑스는 트럼프가 격투기 관람을 마치고 출국할 수 있도록 주요 7개국(G7) 정상회의 일정을 조정했습니다. 행사는 뇌우 예보 때문에 원래 예정보다 약 1시간 지연되어 시작됐습니다. 현장에서는 "USA! USA!" 구호와 함께 "생일 축하합니다" 합창이 울려 퍼졌고, 백악관 특별보좌관 마고 마틴은 트럼프가 선수들과 악수하는 장면을 소셜미디어에 게시했습니다. 백악관은 "미국 건국정신을 기리는 행사"라고 밝혔으나, 실제 분위기는 정치 집회와 개인 축하 행사의 경계가 모호했습니다.백악관은 행사 비용 전액을 UFC가 부담했다고 공식 발표했습니다. 그러나 연방법원에 제출된 국립공원관리청(NPS) 자료는 다른 그림을 보여줍니다. 행사 준비에 7개 연방기관이 투입됐고, 수만 시간의 인력이 소요됐습니다. 국가방위군, 비밀경호국, 수도경찰, 공원경찰이 총동원됐으며, 잔디 복구비만 70만 달러(약 9억 원)에 달했습니다. 이러한 공공 자원과 인력 투입에 대한 비용 분담 구조는 명확히 공개되지 않았습니다.더 논란이 된 부분은 후원사 구성입니다. 행사의 주요 스폰서 중 하나는 암호화폐 거래소 크립토닷컴이었고, 트럼프 가족이 공동 소유한 암호화폐 회사 월드 리버티 파이낸셜이 공식 파트너로 추가됐습니다. 월드 리버티 파이낸셜은 25만 달러(약 3억 2,500만 원) 규모의 선수 보너스 풀을 후원했으며, 일부 우승 선수에게 스테이블코인 보너스를 지급했습니다. 즉, 공적 공간에서 열린 국가 행사가 트럼프 가족 사업의 홍보 무대로도 기능한 것입니다.가장 직접적인 이해충돌 의혹은 트럼프의 주식 보유에서 비롯됩니다. 로이터 보도에 따르면, 트럼프는 2026년 3월 UFC 모회사 TKO 그룹 홀딩스 주식을 최대 5만 달러어치 매입했습니다. 그로부터 석 달 뒤, 그 회사의 행사가 백악관에서 개최된 것입니다. 공직자 이해충돌 처벌 규정(미국 연방 형사법 202-209조)은 일반 공직자에게는 적용되지만, 미국 정부윤리국(OGE) 해석에 따르면 대통령과 부통령에게는 직접 적용되지 않습니다. 따라서 법적으로는 문제가 없습니다.그러나 윤리적 차원에서는 논란이 컸습니다. 버지니아주 주민 두 명이 공익단체 퍼블릭 인티그리티 프로젝트를 통해 긴급 금지 가처분 소송을 제기했습니다. 소송 이유는 "대통령이 사적 영리 행사를 위해 연방 공공재산을 무단으로 내줬다"는 것이었습니다. 연방법원은 6월 12일 소송을 기각했으나, 그 이유는 "원고들이 구체적 피해를 입증하지 못했고, 제기 시점도 늦었다"는 절차적 판단이었습니다. 법원은 행사의 윤리적 정당성을 인정한 것이 아니라, 긴급 중단 요건이 충족되지 않았다고 본 것입니다.백악관 사우스론은 역사적으로 국빈 환영식, 이스터 에그 롤, 정원 만찬 등 공적 의례를 위해 사용되어 온 상징 공간입니다. 백악관역사협회 자료에 따르면, 이곳에서 스포츠 활동이 벌어진 적은 있지만, 대통령이 아이들과 공을 차거나 가족 행사를 여는 수준이었습니다. 유료 티켓, VIP 패키지, 브랜드 광고판이 난무하는 영리 이벤트는 전례가 없었습니다.국립공원관리청(NPS)의 관리 지침은 백악관 일대를 역사적 경관 보호 구역으로 분류하며, 상업 촬영과 대형 구조물 설치에 허가를 요구합니다. 그러나 이번 행사에서는 백악관 건물보다 높은 92피트 구조물이 세워졌고, 크립토닷컴, 램 등 기업 브랜드가 전면에 노출됐습니다. 도시공간 연구 분야의 최근 문헌검토 논문은 "공공공간의 사유화가 민주적 기능을 약화시킬 수 있다"고 경고합니다. 백악관 잔디가 "돈 내면 쓸 수 있는 이벤트장"처럼 보이기 시작했다는 비판이 나온 배경입니다.행사는 미 공군 썬더버즈와 해군 블루엔젤스의 합동 비행으로 시작됐습니다. 밤 11시 30분에는 B-1 폭격기가 저공 비행을 했고, 워싱턴 DC 주민들은 "잠에서 깼다"며 소셜미디어에 불만을 쏟아냈습니다. 새벽 1시 30분까지 불꽃놀이가 계속됐고, 해병대 군악대가 라이브 연주를 했습니다. 국가방위군, 기마경찰, 장갑차까지 동원됐습니다.반전단체 코드핑크의 올리비아 디누치 활동가는 가디언과의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. "우리는 1조 5,000억 달러(약 1,950조 원) 규모의 국방예산을 통과시키려 하고 있습니다. 전쟁과 무기에 쓸 돈은 무한한데, 가난한 사람들은 다음 끼니를 걱정합니다. 이 UFC 행사는 그 폭력의 미학화입니다." 백악관 2027회계연도 예산안은 실제로 국방 예산 요청액을 1조 5,000억 달러로 명시하고 있습니다. 격투 스포츠, 국기 퍼포먼스, 군 비행, 대규모 경비가 한 프레임 안에 들어오면서, 국가는 자신을 논쟁하는 공화국이 아니라 강한 전투 기계로 시각화했다는 분석이 나옵니다.행사 후 가장 큰 파문 중 하나는 헤비급 선수 조시 호킷의 발언이었습니다. 호킷은 경기 후 인터뷰에서 "Michelle Obama is a man. Am I right, America?(미셸 오바마는 남자다. 맞지, 미국인 여러분?)"라고 말했습니다. 이 주장은 오래된 음모론으로, AFP 팩트체크와 폴리티팩트는 이미 여러 차례 "거짓"이라고 판정했습니다. 윌슨센터 보고서는 이 서사를 "인종화된 여성혐오와 트랜스포비아가 결합된 전형적 허위정보"로 분류합니다.문제는 이 발언이 백악관 잔디 위에서, 대통령이 주최한 행사에서, 라이브로 방송됐다는 점입니다. 호킷은 경기 후 트럼프에게 다가가 목걸이를 걸어주며 악수했고, 백악관 특별보좌관 마고 마틴은 그 장면을 소셜미디어에 올렸습니다. 인터뷰를 진행한 조 로건은 이 발언에 대해 이의를 제기하지 않았습니다. 즉, 검증된 허위정보가 국가 상징 행사 안으로 침투했고, 생중계를 통해 확산됐습니다.로이터/입소스 여론조사 결과, 미국인 중 이 행사가 백악관에서 열리는 것이 "적절하다"고 본 비율은 16%에 불과했습니다. 반면 "부적절하다"는 응답은 46%였습니다. 공화당 지지자 중에서도 찬성은 3분의 1 수준에 그쳤습니다. 이는 비판이 엘리트 담론이나 진보 진영에만 국한되지 않았음을 시사합니다.백악관 밖에서는 수십 명이 "Whose house? Our house!(누구 집이야? 우리 집이야!)"를 외치며 시위했습니다. 시민단체 서드 액트 버지니아는 트럼프와 각료 인형을 넣은 대형 케이지 퍼포먼스를 벌였습니다. 한 시위 참가자는 가디언과의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. "국민의 집은 돈벌이 스포츠 행사에 쓰여선 안 됩니다. 끝(Full stop)." 뉴욕에서는 배우 제인 폰다, 가수 패티 스미스, 베트 미들러 등이 참여한 '라이즈 업, 싱 아웃(Rise Up, Sing Out)' 콘서트가 열렸고, 500곳 이상에서 동시 시청 파티가 열렸습니다.A1. 현행법상 대통령은 공직자 이해충돌 규정(미국 연방 형사법 202-209조)의 적용 대상이 아닙니다. 미국 정부윤리국(OGE)의 오랜 해석에 따르면, 대통령과 부통령은 이 조항에서 제외됩니다. 따라서 트럼프가 UFC 모회사 주식을 보유하면서 백악관에서 행사를 개최한 것은 법적으로 위법이 아닙니다. 그러나 법적 공백과 윤리적 문제는 별개입니다. 연방법원이 소송을 기각한 것도 "윤리적으로 문제없다"는 판단이 아니라, 긴급 금지 명령의 절차적 요건이 충족되지 않았기 때문입니다. 즉, 이 사안은 법적 회색지대에서 공권력과 사익이 결합한 전형적 사례로 읽힙니다.A2. 백악관 사우스론은 국빈 환영식, 이스터 에그 롤, 정원 만찬 등 공적 의례를 위해 사용되어 온 상징 공간입니다. 국립공원관리청(NPS)은 백악관 일대를 역사적 경관 보호 구역으로 분류하며, 상업 촬영과 대형 구조물 설치에 허가를 요구합니다. 그러나 이번 행사에서는 백악관 건물보다 높은 92피트 구조물이 세워졌고, 기업 브랜드가 전면에 노출됐습니다. 최근 도시공간 연구는 공공공간의 사유화가 민주적 기능을 약화시킬 수 있다고 경고합니다. 백악관이 "돈 내면 쓸 수 있는 이벤트장"처럼 보이기 시작했다는 비판이 나온 배경입니다.A3. 이 사건은 공적 권위, 사적 이익, 국가 상징, 폭력 미학, 허위정보가 어떻게 한 장면에 응축되는지를 보여주는 사례입니다. 한국에서도 청와대가 국민에게 개방된 이후, 공공공간의 사용 원칙과 상업화 경계에 대한 논의가 이어지고 있습니다. 트럼프의 백악관 UFC는 국가 상징 공간이 어디까지 개인화·상업화·군사화될 수 있는지를 시험한 실험이었습니다. 그 결과는 여론조사가 보여주듯, 시민적 기대와의 충돌이었습니다. 한국 사회도 공공공간의 민주적 기능을 지키기 위한 명확한 원칙과 감시 체계가 필요하다는 교훈을 얻을 수 있습니다.