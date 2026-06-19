제 몫 해낸 이강인 "아쉽지만 지나간 경기"

▲ 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 이강인이 드리블을 하며 패스줄 곳을 찾고 있다.

이강인(파리 생제르맹)이 풀 타임 활약에도 멕시코전에서 패배한 데 대해 아쉬워하면서 다음 경기에서는 더 좋은 모습을 보여주겠다고 다짐했습니다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 한국시간 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 0-1로 패했습니다.체코와 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀던 한국은, 오늘도 승리했더라면 조 1위 및 32강 진출을 조기에 확정지을 수 있었습니다.하지만 1골 차로 지면서 오는 25일 열릴 남아프리카공화국과의 조별리그 마지막 3차전에서 32강 진출 확정을 노리게 됐습니다.이강인은 오늘 손흥민(LAFC), 이재성(마인츠)과 공격 삼각 편대의 한 축을 이루고 풀 타임을 뛰었습니다.이강인이 마요르카(스페인)에서 뛸 때 은사였던 하비에르 아기레 멕시코 대표팀 감독은 어제 기자회견에서 "이강인을 막을 수 있다. 그가 공을 잡는 걸 막겠다"고 힘줘 말한 바 있습니다.실제로 이강인은 오늘 멕시코의 집중 견제에 시달렸습니다.그럼에도 특유의 볼 간수 및 탈압박 능력, 번뜩이는 패스로 제 몫을 해 냈습니다.경기 후 이강인은 "승리하려고 최선을 다해 준비했는데 매우 아쉽다"면서도 "이미 지난 경기고 되돌릴 수 없다. 다음 경기가 빨리 와서 좋은 모습을 보이고, 좋은 결과를 낼 수 있게 하겠다"고 말했습니다.또 "이제 남은 경기에서 더 잘해서 꼭 32강에 진출하고, 32강에서도 더 좋은 모습을 보여서 16강, 8강에 가고, 계속 그렇게 해야 할 것 같다"라고도 했습니다.이강인은 "멕시코도 너무 잘 준비했고 최선을 다한 경기였던 것 같다"고 평가했습니다.특히 "선제골 이후 수비적인 부분에서 더 잘 정비가 돼 있고 더 신경을 썼던 것 같다"면서 "그래서 우리가 공격하는데 좀 더 어려웠다"고 돌아봤습니다.오늘 이강인은 경기 시작 후 4분 만에 공을 빼앗으려다 루이스 로모의 발을 밟아 옐로카드를 받으면서 이후 플레이에 영향을 받을 수 있는 상황이었습니다.이강인은 "당연히 예상하지 못한 옐로카드여서 이후 좀 더 적극적으로 하기가 어려웠던 상황"이라면서도 "위축되거나 그러지는 않았다"고 말했습니다.최후방까지 내려와서 공을 받기도 하는 등 부지런히 그라운드를 누빈 이강인은 "어떻게 하면 팀에 최대한 도움이 많이 될지 항상 생각한다"면서 "다음 경기에서도 팀에 도움이 많이 되려고 잘 준비하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)