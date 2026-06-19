의료계 비판 이어 시민사회서도 탈모 건보 적용에 '신중' 촉구

▲ 탈모 치료

청년층 탈모 치료제에 대한 건강보험 적용 방안을 두고 일부 의료계가 반발하는 가운데 시민사회에서도 신중해야 한다는 목소리가 나왔습니다.전국보건의료산업노동조합은 성명서에서 "탈모로 고통받는 당사자의 현실을 가볍게 여기지 않는다"면서도 건강보험의 원칙을 우선에 두고 정책을 추진해야 한다고 주장했습니다.보건의료노조는 "건강보험은 모두의 돈으로 질병 위험을 함께 감당하는 사회적 연대의 제도"라며 "정부는 근거와 원칙을 제시하고, 세부 설계와 재정 추계 없는 공론화를 중단해야 한다"고 강조했습니다.노조는 "현 단계에서 전 연령 또는 특정 연령을 대상으로 한 광범위한 (탈모 치료제) 일반 급여를 서둘러 결정하는 것은 타당하지 않다"며 "정부는 우선 비급여 약가·진찰료·처방 비용을 투명하게 공개하고, 저가 제네릭(복제약)에 대한 접근성을 높여야 한다"고 주장했습니다.또 "건강보험 적용이 필요하다고 판단한다면 연령만이 아니라 탈모 유형·중증도·조기 발병·치료 필요성을 기준으로 대상을 제한하고, 높은 본인 부담률의 선별급여 또는 기간과 인원을 한정한 시범사업부터 검토해야 한다"고 덧붙였습니다.이 단체는 또 "건강보험 재정 상황도 외면할 수 없다"며 "재정 전망에는 불확실성이 있지만, 건강보험의 새로운 지출을 결정할 때 기회비용과 지속가능성을 엄격하게 따져야 한다는 사실은 분명하다"고 강조했습니다.보건의료노조가 인용한 국회예산정책처 전망에 따르면 의료개혁 투자 계획을 반영할 경우 건강보험 재정 수지는 올해 5조 2천억 원 적자로 전환하고, 누적 준비금은 2029년에 소진될 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)