'석패' 홍명보호, 남아공엔 비겨도 32강…지면 탈락할 수도

▲ 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 0-1로 패한 대표팀 선수들이 아쉬워하고 있다.

한국이 오늘 공동 개최국 멕시코에 패하면서, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그를 조 1위로는 통과할 수 없게 됐습니다.하지만 32강 진출 가능성은 여전히 남아 있습니다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 한국시간 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 2차전에서 후반 5분 루이스 로모에게 뼈아픈 결승 골을 내주고 멕시코에 0-1로 졌습니다.체코와 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀던 한국은 1승 1패(승점 3)가 됐지만 조 2위는 유지했습니다.남아프리카공화국을 2-0으로 눌렀던 멕시코는 2연승(승점 6)을 달려, 남은 체코전 결과에 상관없이 이번 대회 48개 참가국 중 가장 먼저 조 1위 및 32강 진출을 확정 지었습니다.이날 1-1로 비긴 체코(2득점 3실점)와 남아공(1득점 3실점)은 나란히 1무 1패(승점 1)가 된 상황에서 골 득실 차로 3, 4위 자리를 나눠 가졌습니다.한국은 오는 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아공과 조별리그 마지막 경기를 치릅니다.같은 시간 체코와 멕시코는 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 맞붙습니다.48개국이 4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치르는 이번 대회에서는 각 조 1, 2위 24개국에 3위 중 상위 8개국이 합류해 32강 토너먼트로 우승 경쟁을 이어갑니다.조별리그에서 두 팀 이상의 승점이 같을 땐 동률 팀 간 상대 전적(승점-골득실차-다득점 순)을 따지는 이른바 '승자 승' 규정이 먼저 적용됩니다.이후 조별리그 3경기 전체 골득실차-다득점- 페어플레이 점수-FIFA 랭킹 순으로 순위를 가리게 됩니다.3차전에서 한국이 남아공을 꺾고 멕시코가 체코에 패해 한국과 멕시코가 2승 1패로 승점이 같아지더라도 한국이 1위를 할 수 없는 이유입니다.현재 한국, 체코, 남아공 중 자력으로 조 2위를 차지할 수 있는 팀은 한국뿐입니다.한국은 남아공전에서 비기기만 해도 조 2위 자리를 차지합니다.다만, 홍명보호가 남아공에 진다면 최악의 경우 조 4위로 탈락할 수도 있습니다.체코가 멕시코를 누르고 남아공이 한국을 제압하면 체코와 남아공은 1승 1무 1패, 한국은 1승 2패가 됩니다.물론 남아공에 지더라도 체코가 멕시코를 이기지 못하면 한국은 멕시코, 남아공에 이은 조3위로 32강 진출 기회를 엿볼 수 있습니다.(사진=연합뉴스)