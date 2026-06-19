홍명보 "실점 장면 아쉽지만 선수들 최선 다해"

▲ 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 작전 지시를 하고 있다.

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"실점 장면이 아쉽기는 하지만, 우리 선수들 최선을 다했습니다."홍명보 감독은 한국시간 19일 멕시코와의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 아쉽게 패한 뒤 기자회견에서 이렇게 말했습니다.한국은 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 이 경기에서, 개최국이자 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 13위의 강호 멕시코와 대등한 승부를 펼쳐 보였습니다.몇 차례 득점 기회를 만들기도 했지만 후반 5분 수비 실수에서 비롯된 실점에 패했습니다.공중볼을 잡아낸 골키퍼 김승규(도쿄)가 수비수 이기혁(강원) 위로 떨어지면서 공을 놓쳤고, 이를 루이스 로모가 오른발 슈팅으로 연결해 한국의 골대를 갈랐습니다.홍 감독은 "결과가 아주 아쉽지만, 전체적으로 준비하는 데 있어서 우리 선수들이 잘했다"면서 "멕시코 미드필더들의 움직임에 우리 선수들이 잘 대응했다"고 자평했습니다.이어 실점 장면에 대해 "그 상황에서 콜이 어떻게 됐는지는 정확히 잘 모르겠다"면서 "서로 미는 장면이 있었으니까, 그런 장면에서 실수가 나온 것 같다"고 말했습니다.전반 초반 밀렸던 것에 대해서는 "상대가 초반부터 아주 강하게 압박할 거라고 예상했다"면서 "상대에게 중요한 위치에서 볼을 잃어 짧은 역습을 당하면 위험하다고 판단했다"고 했습니다.그러면서 "최소한 전반 20분까지는 실점하면 안 된다고 얘기했는데 선수들이 잘 지켜줬다"고 설명하기도 했습니다.이어 "이후로는 리듬이 우리 쪽으로 넘어왔다. 플레이 자체도 우리가 주도하면서 경기했다"고 돌아봤습니다.오늘 경기로 2승을 거둔 멕시코가 조 1위를 확정했습니다.한국은 현재 순위인 2위(승점 3)를 지키는 게 최선입니다.마지막 3차전 상대 남아프리카공화국은 이날 체코와 1-1로 비겼습니다.조 최하위인 남아공은 거듭된 '카드 악재'에 고생하고 있습니다.멕시코와 1차전에서 퇴장당한 미드필더 템바 즈와네와 이날 체코전에서 대회 두 번째 옐로카드를 받은 미드필더 테보호 모코에나가 3차전에 나서지 못합니다.그러나 홍 감독은 "상대 주축 선수가 못 나오지만 그게 중요한 게 아니다. 그런 부분이 오히려 상대의 정신적인 부분을 좋게 만들 수 있다"고 경계했습니다.이어 "두 경기를 봤는데 (남아공의) 스피드가 좋다. 그런 부분을 저희가 잘 준비해야 할 것 같다"고 덧붙였습니다.한국은 25일 오전 10시 몬테레이 스타디움에서 남아공을 상대로 조별리그 3차전을 치릅니다.(사진=연합뉴스)