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김 총리 "단단한 보훈의 터 위에 대체불가 대한민국 열어갈 것"

김아영 기자
작성 2026.06.19 14:04 조회수
김 총리 "단단한 보훈의 터 위에 대체불가 대한민국 열어갈 것"
▲ 김민석 국무총리가 19일 서울 용산구 피스앤파크 컨벤션에서 열린 2026년 호국보훈의 달 정부포상식에서 축사하고 있다

김민석 국무총리는 오늘(19일) "국민주권정부는 단단한 보훈의 터 위에 대체불가의 대한민국, 우리 역사의 황금시대를 열어가겠다"고 말했습니다.

김 총리는 서울 용산구 피스앤파크 컨벤션에서 열린 호국보훈의 달 정부포상식 축사에서 이같이 언급했습니다.

그는 "정부는 국가를 위한 희생과 헌신이 제대로 예우받는 나라를 만들기 위해 국가 책임 강화의 기틀을 다져왔다"며 '보훈위탁의료기관 확충', '고령·저소득 참전유공자 배우자 생계지원금 도입' 등을 추진했다고 소개했습니다.

김 총리는 이어 "순국선열과 호국영령의 헌신이 우리의 현재를 밝혀준 것처럼 우리는 미래세대를 위해 더 나은 나라 자랑스러운 대한민국을 만들어 가야 한다"고 다짐했습니다 그러면서 "평화로운 나라, 민주적인 나라, 풍성한 삶을 누릴 수 있는 나라, 모든 국민이 함께 행복한 나라, 선열들이 꿈꾸던 바로 그런 나라를 이루는 것이 숭고한 희생에 답하는 최고의 보훈이라고 생각한다"고 강조했습니다.

김 총리는 "정부는 국가유공자와 보훈가족의 삶을 더욱 두텁게 살피며 보훈이 국민에게 참 귀중한 가치로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했습니다.

(사진=연합뉴스)
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