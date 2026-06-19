김 총리 "단단한 보훈의 터 위에 대체불가 대한민국 열어갈 것"

▲ 김민석 국무총리가 19일 서울 용산구 피스앤파크 컨벤션에서 열린 2026년 호국보훈의 달 정부포상식에서 축사하고 있다

김민석 국무총리는 오늘(19일) "국민주권정부는 단단한 보훈의 터 위에 대체불가의 대한민국, 우리 역사의 황금시대를 열어가겠다"고 말했습니다.김 총리는 서울 용산구 피스앤파크 컨벤션에서 열린 호국보훈의 달 정부포상식 축사에서 이같이 언급했습니다.그는 "정부는 국가를 위한 희생과 헌신이 제대로 예우받는 나라를 만들기 위해 국가 책임 강화의 기틀을 다져왔다"며 '보훈위탁의료기관 확충', '고령·저소득 참전유공자 배우자 생계지원금 도입' 등을 추진했다고 소개했습니다.김 총리는 이어 "순국선열과 호국영령의 헌신이 우리의 현재를 밝혀준 것처럼 우리는 미래세대를 위해 더 나은 나라 자랑스러운 대한민국을 만들어 가야 한다"고 다짐했습니다 그러면서 "평화로운 나라, 민주적인 나라, 풍성한 삶을 누릴 수 있는 나라, 모든 국민이 함께 행복한 나라, 선열들이 꿈꾸던 바로 그런 나라를 이루는 것이 숭고한 희생에 답하는 최고의 보훈이라고 생각한다"고 강조했습니다.김 총리는 "정부는 국가유공자와 보훈가족의 삶을 더욱 두텁게 살피며 보훈이 국민에게 참 귀중한 가치로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)