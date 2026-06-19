[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…'통한의 실책' 멕시코에 1:0 석패

1. 조금 전에 월드컵 경기 보신 분들 많이 아쉬우셨죠. 북중미 월드컵 조별리그 2차전에서 우리나라가 개최국인 멕시코에 1대 0으로 졌습니다. 골키퍼와 수비수 사이에 호흡이 맞지 않아서 단 한 번의 결정적인 실수를 범하며 통한의 실점을 내줬는데요. 남아프리카 공화국과의 마지막 3차전은 다음 주 목요일 오는 25일 오전 10시에 열립니다. 안정적으로 32강 진출을 확정 짓기 위해서는 남아공과의 경기는 반드시 이겨야 합니다.



2. 투표용지 부족 사태의 원인을 조사해 온 중앙선관위 진상규명위원회가 오늘(19일) 조사 결과를 발표했습니다. 위원회는 선관위가 투표용지 인쇄 매수를 줄이기로 졸속 결정했고 보고 체계도 마비됐다면서 총체적인 부실 상태였던 것으로 평가했습니다. 위원회는 이번 사태의 책임을 물어서 노태학 전 중앙선거관리위원장과 위철환 중앙선거관리위원장 직무대행 등 12명에 대해서 수사 의뢰할 것을 권고했습니다.



3. 미국과 이란 대통령이 공식 서명한 종전 양해각서에 따라서 스위스에서 즉각 이어지기로 한 양국 간 협상이 지연되고 있습니다. 미국 백악관은 이란과의 핵 프로그램 관련 신규 협상을 주도하는 밴스 부통령이 스위스로 가는 일정을 연기했다고 발표했습니다. 백악관은 협상단이 출국 준비는 마친 상태였지만 협상 진행을 위한 물류와 행정적인 문제로 일정을 연기한 것이라고 설명했습니다.



4. 중앙그룹 계열 중앙일보가 222억 원 규모의 기업 어음 조기 상환 요청을 이행하지 못해서 1차 부도 처리됐다고 공시했습니다. 중앙일보는 공시를 통해 어제 채권자의 어음 지급 제시가 있었지만, 당사의 예금 부족으로 결제 대금을 변제하지 못해서 1차 어음 부도 처리됐음을 확인한다고 밝혔습니다.