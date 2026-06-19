"절단 다리를 깁스로 착각"…요양병원 봉사자가 배출

<앵커>



지난주 인천의 한 재활용센터에서 발견된 사람의 다리 일부가 요양병원 입원 환자의 것으로 밝혀졌습니다. 청소 자원봉사자가 절단된 다리를 깁스용 석고로 착각해 재활용 쓰레기로 배출했다고 병원 측이 진술했습니다.



보도에 이세현 기자입니다.



<기자>



지난 10일 오후 인천 연수구 재활용센터에서 발견된 사람 다리 일부는 25km가량 떨어진 한 요양 병원에 입원 중인 80대 여성 환자의 것으로 확인됐습니다.



요양병원 측이 그제 오후 자진 신고를 했고, 경찰은 어제(18일) 국과수로부터 유전자가 일치한다는 구두 소견을 받았습니다.



[이헌/인천연수서 형사과장 : 내부 청소 자원봉사자의 실수로 의료폐기물에 들어있던 다리를 꺼내 깁스용 석고로 착각하고 잘못 분리해 배출….]



병원은 지난 8일 수술 부위를 붕대에 감아 절차대로 의료폐기물 봉투에 담아 폐기했는데, 청소자원봉사자가 깁스용 석고로 착각해 재활용 쓰레기봉투로 옮겨 배출했다는 겁니다.



경찰은 현재 다리 절단 과정과 폐기 경위에 대한 수사를 진행 중이라고 밝혔습니다.



해당 병원에는 수술실이 없기 때문인데,



[병원 측 : 수술실이 없어요. 그건 저희가 아니까 말씀드릴 수 있는데, 그 외에 거는 저희가 자세하게 드릴 수 있는 말씀이 없어요.]



병원 관계자는 경찰 조사에서 당시 마취가 필요 없을 정도로 다리에 괴사가 진행된 상태였고, 다른 병원에서 받아주는 곳이 없어 가족들의 동의 아래 절단이 이뤄졌다고 설명했습니다.



경찰 수사와 별도로 보건복지부도 의료법 위반 여부 등을 따지기 위한 사실 관계 확인에 나섰습니다.



(영상취재 : 임동국·이상학, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 이종정)