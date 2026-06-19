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[자막뉴스] 초등학교 찾아가 여학생 이름 부르고…"선물 줄게" 스토킹한 60대

정다은 기자
작성 2026.06.19 13:52 조회수
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학교까지 찾아가 초등학생을 스토킹한 60대 남성이 경찰에 긴급체포됐습니다.

제주동부경찰서는 스토킹 범죄 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 60대 A 씨를 붙잡아 조사하고 있습니다.

A 씨는 지난 17일 오후 2시쯤 제주시 한 초등학교 정문 앞에서 초등학생 B양에게 "만나러 왔다", "선물을 주겠다"며 접근하는 등스토킹한 혐의를 받고 있습니다.

학교 관계자의 신고로 출동한 경찰은 현장에서 A 씨를 긴급체포했습니다.

경찰 조사 결과 A 씨는 3년 전 B 양을 알게 된 뒤 모두 두 차례에 걸쳐 B 양을 스토킹한 것으로 드러났습니다.

올해 초엔 정신질환 치료도 받은 것으로 전해졌습니다.

법원은 A 씨가 재범 우려가 높다고 판단해 유치장 유치를 처분하는 잠정조치 4호를 명령했습니다.

경찰은 학교 주변 순찰을 강화하고, A 씨에 대해 구속영장을 신청할 예정입니다.

제주에선 최근 학생을 상대로 한 범죄가 잇따라 발생하고 있습니다.

앞서 지난달 19일 오후에는 제주시의 한 빌라 지하주차장에서 귀가 중이던 중학생을 폭행하고 납치하려 한 60대 남성이 구속되기도 했습니다.

당시 피해 학생은 남성을 뿌리치고 탈출해 부모에게 이 사실을 알렸고, 경찰은 신고 접수 1시간여 만에 피의자를 긴급체포했습니다.

해당 남성은 전과 21범으로 지난해 12월 출소한 뒤 누범기간 중 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.

(취재: 정다은, 영상편집: 류지수, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)
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