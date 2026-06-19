버추얼아이돌 플레이브, 1억 원 통 큰 기부…"팬들과 함께 선한 영향력"

버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 취약계층 아동들의 자립을 돕기 위해 1억 원을 기부하며 선한 영향력을 전했다.



아동복지전문기관 초록우산은 19일 플레이브가 기부한 1억 원을 취약계층 아동의 안정적인 자립 기반 마련을 위한 '핑크통장 사업'에 지원한다고 밝혔다.



핑크통장은 취약계층 아동들이 교육과 진로, 주거 등 미래를 준비하는 과정에서 필요한 초기 자산을 마련할 수 있도록 디딤씨앗통장(CDA)에 매월 10만 원의 저축을 지원하는 사업이다.



이번 기부는 플레이브가 공식 팬클럽 플리(PLLI)의 탄생일을 기념해 진행됐다. 팬들에게 받은 사랑에 보답하는 동시에 도움이 필요한 아동들의 건강한 성장과 미래를 응원하기 위해 마련된 나눔이라는 점에서 의미를 더했다.



플레이브는 "항상 큰 사랑과 응원을 보내주는 플리의 생일을 뜻깊게 기념하고자 이번 기부를 진행하게 됐다"며 "아동들이 자신의 꿈을 포기하지 않고 미래를 준비해 나가는 데 작은 힘이 되길 바란다. 앞으로도 팬들과 함께 선한 영향력을 전할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.



초록우산 신정원 사회공헌협력본부장은 "팬클럽의 특별한 날을 나눔으로 기념한 플레이브의 따뜻한 마음에 감사드린다"며 "취약계층 아동들이 안정적으로 자립하고 미래를 준비할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.



한편 플레이브는 지난해부터 음원, 공연, 콘텐츠 등 다양한 분야에서 활약하며 국내외 팬들의 사랑을 받고 있다. 최근에는 음악 활동뿐 아니라 기부와 사회공헌 활동에도 꾸준히 참여하며 긍정적인 영향력을 확장하고 있다.



사진=초록우산







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)