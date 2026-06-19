'미우새' 소지섭, SNS 유일한 팔로우는 송승헌…"내게 은인 같은 사람"

배우 소지섭이 SBS '미운 우리 새끼'에 스페셜 MC로 출격해 절친 송승헌과의 깊은 우정과 흥미진진한 비하인드 스토리를 대방출한다.



오는 21일 방송되는 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새') 500회 특집에는 SBS 새 금토드라마 '김부장'으로 돌아온 배우 소지섭이 출연해 스튜디오를 환하게 밝힌다.



최근 진행된 스튜디오 녹화에서 소지섭은 등장과 동시에 직접 준비한 꽃다발을 母벤져스에게 건네며 훈훈한 인사를 건넸다. 예상치 못한 선물에 母벤져스 어머니들은 "꽃다발을 받아본 게 몇십 년 만인 것 같다"며 수줍은 미소를 감추지 못했다. 스튜디오에 소지섭을 향한 뜨거운 환호와 환영이 쏟아지자, MC 신동엽은 "어머님들이 이렇게까지 좋아하시는 건 처음 본다"며 혀를 내둘러 시작부터 큰 웃음을 자아냈다.



이날 녹화에서 소지섭은 MC 신동엽을 비롯해 배우 이병헌, 송승헌과 오랜 시간 끈끈한 우정을 이어오고 있다고 밝혔다. 이에 MC 서장훈이 "가장 좋아하는 형님은 누구냐"고 기습 질문을 던지자, 소지섭은 특정 인물을 지목하며 "좋아하고 존경하는 형"이라고 진심 어린 고백을 전해 과연 그 '최애 형님'이 누구일지 호기심을 자극했다.



그런가 하면 MC 신동엽은 소지섭의 신인 시절을 회상하며 모두를 깜짝 놀라게 한 과거 일화를 공개했다. 신동엽은 과거 송승헌에게 "소지섭이랑 너무 놀지 마라"고 조언했던 사실을 털어놓아 스튜디오를 술렁이게 만들었다. 연예계 대표 절친으로 꼽히는 지금의 두 사람 관계를 생각하면 상상하기 힘든 발언이기에, 신동엽이 과거 소지섭을 오해하게 된 진짜 배경이 무엇이었을지 궁금증이 증폭된다.



소지섭은 현재 자신의 개인 SNS 계정에서 유일하게 팔로우하고 있는 사람이 송승헌이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 소지섭은 "송승헌은 내게 은인 같은 사람"이라며 친형제와 다름없는 두 사람만의 특별한 일화와 숨겨진 인연을 고백해 현장을 감동으로 물들였다는 후문이다.



꽃다발을 든 스윗한 면모부터 유쾌한 입담까지 모두 보여줄 배우 소지섭의 활약은 오는 21일 일요일 밤 9시에 방송되는 '미우새'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)