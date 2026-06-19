오메가엑스, 'UNCAPPED'로 컴백…7인의 자유와 해방 선언

그룹 오메가엑스(OMEGA X)가 네 번째 미니앨범 'UNCAPPED'를 발매하고 새로운 출발을 알린다.



오메가엑스는 이번 미니앨범 'UNCAPPED'를 통해 그 어떤 한계에도 갇히지 않는 자유와 해방의 메시지를 전한다. 재한, 휘찬, 세빈, XEN, 제현, KEVIN, 예찬 등 7인 체제로 선보이는 첫 앨범인 만큼 의미도 남다르다.



'UNCAPPED'는 오메가엑스와 팬덤 FOR X가 함께 완성한 앨범이라는 점에서 더욱 특별하다. 글로벌 팬덤 플랫폼 쿠키(Kooky)를 통해 팬들은 타이틀곡 선정은 물론 수록곡 'Close to me'와 'Cork'의 유닛 구성 과정에도 직접 참여했다. 오메가엑스는 팬들과 함께 만들어낸 이번 앨범에 새로운 시작을 향한 진정성과 감사의 마음을 담아냈다.



멤버들의 음악적 참여도 눈길을 끈다. 재한, 예찬, XEN은 앨범 전반에 걸쳐 작사·작곡에 참여했으며, 특히 재한과 예찬은 전곡 크레딧에 이름을 올렸다. XEN 역시 3개 트랙 작업에 참여하며 오메가엑스만의 음악적 색채를 더했다.



앨범에는 총 5곡이 수록됐다. 타이틀곡 'UNCAPPED'는 억눌린 감정을 터뜨리며 해방되는 순간의 에너지를 담아낸 곡으로, 오메가엑스가 새롭게 선포하는 자유의 메시지를 상징적으로 보여준다.



이번 앨범은 슈퍼주니어, 대성, 비투비(BTOB) 등 다양한 프로젝트에 참여한 프로듀서팀 롬버스(Rhombus)가 전반적인 프로듀싱과 디렉팅을 맡아 완성도를 높였다.



오메가엑스는 앨범 활동과 함께 팬들과의 만남도 이어간다. 오는 30일 데뷔 5주년을 기념해 서울 흰물결아트센터에서 팬미팅 'ATHLETIC CLUB'을 개최하며, 이후 국내 콘서트와 미주·아시아 투어를 통해 글로벌 팬들과 만날 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)