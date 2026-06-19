"유재석·유연석, 전국 어디든 찾아갑니다"…'틈만나면', 하반기 새 시즌 컴백 확정

화요일 밤을 책임져온 예능 강자 SBS '틈만 나면,'이 '투유 MC' 유재석, 유연석과 함께 올 하반기 새로운 시즌으로 돌아온다.



'틈만 나면,'은 일상 속에서 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티다. '틈만 나면,' 제작진은 컴백 소식을 알리며 새 시즌의 '틈 주인' 모집 공고를 전격 공개했다.



특히 이번에 공개된 공고 속 "유재석, 유연석이 전국 어디든 찾아갑니다. 여러분의 일상 속 틈새 시간에 초대해 주세요"라는 문구는, 다가오는 새 시즌에서 전국 곳곳을 찾아가 만들어갈 새로운 틈새 시간에 대한 기대감을 끌어올린다.



그간 '틈만 나면,'은 든든한 호흡을 자랑하는 유재석과 유연석의 유쾌한 케미스트리, 예상을 뛰어넘는 신선한 '틈 게임', 그리고 매회 다양한 사연을 가진 일반인 '틈 주인'들과 함께하는 따뜻한 소통으로 화요일 밤의 대표적인 '밥친구 예능'으로 자리 잡았다.



이러한 인기를 입증하듯 가장 최근 방영된 시즌4는 전 회차 2049 시청률 동시간대 1위를 굳건히 지켰을 뿐만 아니라, 15주 연속 화요 예능과 드라마를 통틀어 전체 2049 시청률 1위라는 대기록을 세우며 명실상부한 예능 강자의 면모를 과시했다. 이에 더해 한국기업평판연구소가 발표한 3월 예능 브랜드평판 순위에서 프로그램이 6위, MC 유재석이 예능방송인 부문 1위에 오르며 독보적인 브랜드 파워를 입증한 바 있다.



앞선 시즌4에서는 '모범택시3'의 이제훈, 표예진을 비롯해 이광수, 박보영 등 총 36명에 달하는 다채로운 세대와 장르의 '틈 친구'들이 게스트로 참여해 짜릿한 도파민을 선사했다. 이에 따라 다가올 새 시즌에는 또 어떤 인물들이 '틈 주인'과 '틈 친구'로 활약하며 새로운 이야기를 만들어갈지 호기심이 증폭되고 있다.



연출을 맡은 최보필 PD는 "'틈만 나면,'이 새 시즌을 맞이해 기동력을 높여 시청자들을 찾아간다. 더욱 다채로운 틈 주인들과 더 폭넓은 장소에서 예상치 못한 재미, 새로운 이야기들을 담아낼 예정"이라며 "이제는 시청자들 곁에 제대로 스며든 유재석, 유연석 듀오와 함께 만들어갈 또 한 번의 특별한 틈새 시간을 기대해달라"고 포부를 밝혔다.



더욱 강력해진 일상 밀착형 웃음과 전국구 규모의 힐링을 예고한 '틈만 나면,' 새 시즌은 올 하반기에 방송될 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)