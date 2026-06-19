'종아리 부상' 네이마르, 아이티전도 결장…토너먼트 복귀 가닥

▲ 지난 13일 2026 FIFA 월드컵 C조 브라질과 모로코의 경기를 앞두고 브라질의 네이마르가 경기장 잔디 상태를 살펴보고 있다.

오른쪽 종아리 부상에서 회복 중인 브라질 축구대표팀의 '슈퍼스타' 네이마르(34·산투스)가 20일 열리는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 C조 아이티전에 결장합니다.ESPN은 오늘(19일) 브라질축구협회를 인용해 네이마르가 아이티전이 열리는 미국 필라델피아 스타디움으로 이동하지 않고, 뉴저지주 모리스타운 베이스캠프에 남아서 회복 훈련을 이어간다고 보도했습니다.브라질 대표팀 역대 A매치 최다골(128경기 79골)의 주인공인 네이마르는 지난달 17일 산투스 소속 경기에서 오른쪽 종아리를 다쳤습니다.그는 모로코와 C조 1차전 때는 대표팀 유니폼 대신 트레이닝복을 입고 벤치에서 경기를 지켜봤습니다.이틀 전 이번 대회 들어 처음으로 동료들과 훈련했지만 몸 상태가 아직 올라오지 않은 상황입니다.네이마르의 결장은 브라질로서는 아쉬운 소식입니다.브라지질은 명장 카를로 안첼로티 감독과 함께 월드컵 통산 6번째 우승에 도전하지만, 1차전에서 모로코와 1대 1로 비기며 출발이 순탄치 않았습니다.브라질 매체들은 대표팀 의료진이 네이마르의 복귀 시점을 조별리그가 아닌 토너먼트 무대에 맞추고 있는 것으로 내다보고 있습니다.이에 네이마르는 오는 24일 열리는 스코틀랜드와의 조별리그 최종전 역시 결장할 가능성이 높습니다.(사진=게티이미지코리아)