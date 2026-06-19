MLB 선수 80%, 설문조사서 시즌 후 직장폐쇄 가능성 전망

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미국프로야구 메이저리그(MLB) 선수들은 올 시즌 후 노사 협상 결렬로 구단주들이 직장폐쇄에 나설 가능성이 높은 것으로 전망했습니다.미국 온라인 스포츠전문 매체 디애슬레틱이 오늘(19일) 소개한 MLB 선수 대상 연례 설문 조사 결과를 보면, 23개 구단 101명의 응답자 중 80％인 80명이 시즌 후 직장폐쇄를 예상했습니다.직장폐쇄 가능성이 없다고 답한 응답자는 2명에 불과했고, 현재 MLB 사무국과 선수노조가 물밑에서 협상 중인 새 노사 협약 내용을 잘 알지 못하는 19명은 모르겠다고 답했습니다.MLB 노사는 오는 12월 2일 만료되는 노사 협약을 대체할 새 협약을 놓고 줄다리기 중입니다.MLB 30개 구단을 대표하는 MLB 사무국은 연봉총액상한제(샐러리캡) 도입을 강력하게 추진 중이며 이에 반대하는 선수노조는 선수들에게 투자하지 않는 구단이 일정 금액 이상 쓰지 않으면 벌금을 내도록 하는 최저연봉총액제로 맞불을 놨습니다.MLB에서는 노사 의견 충돌로 선수들의 파업과 구단주의 직장폐쇄가 여러 차례 있었습니다.파업은 5번, 직장폐쇄는 4번 일어났습니다.파업이든 직장폐쇄든 최악의 결과는 경기 취소로, 선수나 구단에 막대한 금전적인 피해를 줍니다.구단의 수익은 사라지고 선수들도 연봉을 못 받습니다.MLB 사무국이 노사 협약 개정에 실패하자 2021년 12월 2일 직장폐쇄를 단행한 게 최근의 사례입니다.MLB 노사는 새 협약에 합의한 뒤 99일 만인 2022년 3월 11일 직장폐쇄를 풀었습니다.구단과 선수들은 그 여파로 시범경기를 제대로 치르진 못했지만, 정규리그 개막을 4월 8일로 미뤄 팀당 162경기를 모두 소화하기로 해 경기 취소로 이어지진 않았습니다.그러나 부유세 상한, 포스트시즌 경기 대진 방식, 최저임금 등으로 충돌했던 4년 전과 비교해 선수들의 연봉과 직결되는 샐러리캡 도입이라는 이번 쟁점은 무게감이 전혀 달라 갈등 소지가 큽니다.북미 4대 프로스포츠 중 MLB만 샐러리캡을 적용하지 않습니다.4년 전 협상 사례를 계기로 롭 맨프레드 MLB 커미셔너가 비시즌 직장폐쇄를 새 협약을 도출하기 위한 지렛대로 인식하면서 또 한 번의 직장폐쇄가 일어날 확률은 높은 편입니다.직장폐쇄를 하면 선수들은 비시즌 구단 행사에 참여하지 않고 이 기간 구단 시설에서 훈련할 수도 없습니다.디애슬레틱은 대다수 선수가 4년 전처럼 직장폐쇄를 하더라도 정규리그 경기가 취소되는 일은 없을 것으로 낙관한다면서도 "맨프레드 커미셔너가 다음 노사 협약 체결 전인 2029년에 은퇴하기로 결정하면서 이번에 샐러리캡 도입을 마지막 과제로 여길 것"이라고 내다보는 익명의 선수 우려도 함께 전했습니다.(사진=게티이미지)