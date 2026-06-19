[현장영상] 전 세계 홀린 '월드컵 비키니 미녀' 정체에 축구 팬 '분노'

최근 SNS에서는 '북중미 월드컵 미녀'로 알려진 한 여성의 사진이 빠르게 확산했습니다. 사진 속 여성은 성조기 무늬의 비키니를 입고 구릿빛 피부를 드러낸 채 카메라를 응시하고 있어 많은 관심을 끌었습니다.



그러나 이 여성은 실제 인물이 아닌 AI가 생성한 가상의 인물이었습니다. 영국 매체 더선 등 외신은 "SNS를 뜨겁게 달군 여성은 실존 인물이 아니다"라며 "피부 질감과 의상, 조명 표현 등이 매우 정교해 실제 사진으로 오인한 이용자가 많았지만, AI 이미지 생성 도구로 제작된 것"이라고 전했습니다.



AI 콘텐츠 생성 기술이 빠르게 발전하면서 실제와 구분하기 어려운 이미지가 증가하고 있습니다. 이에 허위 정보 확산, 오해 유발, 초상권 침해, 정보 신뢰도 저하 등 다양한 사회적 문제가 새로운 과제로 떠오르고 있습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 이의선 / 디자인: 양혜민 / 출처: The Sun, X (@OpsHQs) / 제작: 디지털뉴스부)