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스페이스X 열기 식었나…연이틀 하락 마감에 본전 수준으로

유덕기 기자
작성 2026.06.19 09:37 조회수
스페이스X 열기 식었나…연이틀 하락 마감에 본전 수준으로
▲ 스페이스X

일론 머스크가 이끄는 항공우주 기업 스페이스X의 주가가 2거래일 연속 하락하면서 투자자들의 평균 수익이 본전 수준으로 되돌아갔습니다.

미국 CNBC방송은 현지시간 18일 스페이스X 주가가 전날보다 3.6% 하락한 주당 184.98달러로 마감했다고 보도했습니다.

이는 스페이스X가 상장 후 5거래일간 거래량 가중평균 가격(VWAP)인 181.71달러와 근소한 수치입니다.

즉, 스페이스X 투자자들이 현재까지 평균적으로 본전치기를 했다는 의미입니다.

스페이스X는 역사상 최대 기업공개(IPO)로, 상장 전부터 많은 관심을 모았습니다.

지난 12일 공모가 135달러로 시작해 두 자릿수 상승세를 보였고, 한때 주가가 225달러까지 올라 아마존과 마이크로소프트를 제치고 시가총액 4위 기업까지 오르기도 했습니다.

하지만 17일부터 하락세로 돌아서면서 이 같은 상승분은 대부분 반납한 상태입니다.

투자자들이 기대하는 것은 지수 편입입니다.

투자 매체 인베스토피아에 따르면 이르면 내주 중에 스페이스X가 CRSP와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 다우존스 지수에 포함될 가능성이 있습니다.

이 경우 이 지수를 추종하는 뱅가드, 블랙록 펀드 자금이 유입되게 됩니다.

또 러셀 지수, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수에도 편입될 예정입니다.

트레이더들은 스페이스X가 다음주 금요일까지 최저 166달러, 최고 204달러까지 움직일 것으로 예상했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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