남아공 감독 "한국, 규율 잘 잡힌 팀…힘든 대결 될 것"

▲ 남아프리카공화국의 휴고 브로스 감독

한국 축구대표팀과 2026 북중미 월드컵 조별리그 마지막 경기를 치르는 남아프리카공화국의 휴고 브로스 감독은 한국을 규율이 잘 잡혀 있고 활동량이 좋은 팀으로 평가하며 쉽지 않은 대결을 예상했습니다.브로스 감독은 오늘(19일) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 체코와의 월드컵 조별리그 A조 2차전을 마치고 기자회견에서 "한국은 멕시코와 체코의 사이쯤 있는 팀"이라면서 "굉장히 규율이 잘 잡혀 있다.이것은 동양 팀들의 특성이기도 하다"고 말했습니다.브로스 감독이 이끄는 남아공은 이날 체코와 1대 1로 비겨 12일 멕시코와의 개막전에서 0대 2로 진 뒤 대회 첫 승점을 따냈습니다.체코에 경기 초반 선제골을 내줬으나 후반 상대 핸드볼 파울로 얻은 페널티킥으로 동점 골을 뽑아내며 조별리그 통과의 희망을 이어갔습니다.남아공은 이제 25일 멕시코 몬테레이에서 열리는 한국과의 3차전을 준비합니다.브로스 감독은 한국전에 대해 "또 한 번 힘든 경기가 될 텐데, 좀 다른 식으로 어려울 것 같다"면서 "오늘은 체코의 피지컬로 힘들었다면, 한국을 상대로는 조직적인 규율과 맞서야 하기 때문"이라고 밝혔습니다.또 "피지컬적으로도 힘들 텐데, '파워' 때문이라기보다는 활동량 때문이다. 그들은 건전지를 끼운 것처럼 달리기 시작해 90분 내내 뛰어다녀서 그런 면에서 쉽지 않을 것 같다"고 덧붙였습니다."체코전을 봐도 그렇고 한국엔 좋은 선수들, 핵심적인 선수들이 몇 명 있다"고 평가한 브로스 감독은 인상 깊었거나 위협적으로 느낀 선수를 꼽아달라는 질문엔 구체적 답변을 삼갔습니다.그는 "저는 기자회견에서 상대 선수에 관해서는 얘기하지 않는다. 특정 선수가 좋다고 말하면, 한국의 감독님도 그 말을 듣지 않겠나. 답변을 드리지 못해 죄송하고, 이해해주리라 생각한다"고 말했습니다.브로스 감독은 이날 남아공 대표팀의 경기력에 대해선 대체적으로는 흡족해했습니다.그는 "전반전 시작 직후 선수들이 집중하지 못했던 순간을 제외하면 아주 좋은 경기를 했다. 후반전에는 끊임없이 체코 진영에서 플레이했다.체코는 장신 선수에게 롱볼을 연결하는 것만 했다"면서 "우리가 더 나은 결과를 얻었어야 한다고 생각한다"고 자평했습니다.이어 브로스 감독은 "이런 경기력을 또 보여줄 수 있다면 다음 라운드 진출 기회가 있다고 생각한다"고 강조했습니다.(사진=게티이미지코리아)