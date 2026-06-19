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이정후-김하성 MLB 코리안 더비, 열대 폭풍에 9월로 연기

전영민 기자
작성 2026.06.19 08:21 조회수
이정후-김하성 MLB 코리안 더비, 열대 폭풍에 9월로 연기
▲ 이정후 선수, 김하성 선수

이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김하성(애틀랜타 브레이브스)의 미국프로야구 메이저리그(MLB) '코리안 더비' 3차전이 열대 폭풍으로 9월로 연기됐습니다.

MLB닷컴은 오늘(19일) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열릴 예정이던 두 팀의 경기가 열대 폭풍 아서가 동반한 폭우 예보로 연기됐다고 전했습니다.

이 경기는 한국시간 9월 1일 오전 4시 5분 같은 장소에서 열립니다.

일정 변경으로 샌프란시스코는 8월 19일 클리블랜드 가디언스와의 경기부터 9월 10일 세인트루이스 카디널스와 경기까지 휴식일 없이 23연전을 치러야 합니다.

샌프란시스코는 이번 애틀랜타 원정 3연전을 2승으로 마감했습니다.

17일 첫 경기도 비 때문에 서스펜디드 경기로 선언돼 샌프란시스코는 18일 서스펜디드 경기와 원래 예정된 두 경기를 더블 헤더로 치러 모두 쓸어 담았습니다.

샌프란시스코는 플로리다주 마이애미로 이동해 20일부터 마이애미 말린스와 3연전을 벌이며, 애틀랜타는 홈에서 밀워키 브루어스와 상대합니다.

샌프란시스코와 애틀랜타는 27∼29일 샌프란시스코의 안방인 오라클 파크에서 재격돌합니다.
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