'이강인 절친' 일본 에이스 구보, 튀니지전 결장

▲ 일본 축구 대표팀 주축 공격수 구보 다케후사

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기에서 부상을 당한 일본 축구 대표팀 주축 공격수 구보 다케후사(25·레알 소시에다드)가 결국 2차전에 나서지 못합니다.일본 교도통신은 오늘(19일) "구보가 튀니지와의 대회 2차전에 출전하지 못한다"는 일본축구협회 발표를 전했습니다.일본은 21일 오후 1시(이하 한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 튀니지와 대회 조별리그 F조 2차전을 치릅니다.일본축구협회 대변인은 구보가 팀 호텔에 머물고 있으며, 몬테레이로 이동하지 않을 것이라고 밝혔습니다.구보는 지난 15일 네덜란드와의 1차전(2대 2 무승부)에서 왼 무릎을 다쳤습니다.네덜란드 수비수 덴절 뒴프리스의 강한 태클에 쓰러진 뒤 그라운드 밖에서 치료 받다가 후반 30분 오가와 고키와 교체됐습니다.구보는 휠체어를 타고 경기장을 떠나 우려를 낳았습니다.보도에 따르면 구보는 이튿날 정밀 검사를 받았습니다.이어 팀 전체가 하루 휴식을 취한 뒤 18일 미국 테네시주 내슈빌 인근 일본 대표팀 베이스캠프에서 진행된 훈련에도 불참했습니다.일본축구협회는 구보가 회복과 재활을 이어가기 위해 대표팀에 잔류할 것이라고 밝혔습니다.다만, 복귀 시점이나 부상의 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다.일본 언론은 구보가 조별리그에서 복귀하기는 어려울 것이라는 전망도 합니다.한편, 일본-튀니지전은 1930년 우루과이에서 시작한 FIFA 월드컵 역사상 통산 1천번째 경깁니다.대회 첫 경기에서 스웨덴에 1대 5로 대패한 뒤 사브리 라무시 감독을 경질한 튀니지는 같은 프랑스 출신의 에르베 르나르 감독을 선임해 일본과 맞섭니다.(사진=게티이미지코리아)