'2번 배치' 최형우, 끝내기 희생플라이…삼성 5연승

<앵커>



프로야구에서 3위 삼성이 키움을 꺾고 5연승을 질주했습니다. 파격적으로 2번 타순에 배치된 최형우 선수가 끝내기 희생플라이 포함 3타점으로 팀 승리를 이끌었습니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



무려 16년 만에 선발 2번 타자로 출전한 최형우는 승부의 고비마다 결정적인 활약을 펼쳤습니다.



1회와 3회, 키움 에이스 안우진으로부터 좌중간 2루타를 뽑아낸 뒤, 3대 1로 뒤진 7회 투아웃 2-3루 기회에서 좌익선상 2루타로 동점을 만들었습니다.



그리고 균형이 이어지던 9회말 원아웃 만루 기회에서 중견수 쪽 희생플라이를 날려 팀의 끝내기 승리를 완성했습니다.



4대 3으로 이긴 삼성이 5연승을 달려 2위 KT를 한 경기 차로 추격했습니다.



두산은 정수빈의 '부상 투혼'으로 KT의 5연승 도전을 저지했습니다.



손가락 부상 때문에 나흘째 휴식을 취하고 있던 정수빈은 1대 1로 맞선 7회 대타로 등장해 좌익선상 2루타를 날려 기회를 만들었습니다.



여기서 박찬호 선수가 희생번트를 두 번 실패한 뒤, 우익수 쪽으로 절묘한 적시타를 날려 정수빈을 홈으로 불러들이며 결승점을 만들었습니다.



LG 타선을 5이닝을 2실점으로 막은 KIA 양현종은 역대 2번째로 통산 190승 고지에 올랐습니다.



NC는 선발 테일러의 6이닝 무실점 호투와 천재환의 투런 홈런을 앞세워 한화를 6연패에 빠뜨리며 3연승을 달렸습니다.



SSG와 롯데는 연장 11회까지 승부를 가리지 못했습니다.



(영상편집 : 이재성)