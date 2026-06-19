MSCI, 한국 증시 투자상품 가용성 개선 평가…"투자 상품폭 넓어져"

▲ MSCI 모건스탠리 캐피털 인터내셔널

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 한국 증시의 투자상품 가용성이 개선됐다고 19일 평가했습니다.MSCI는 다음 주 연례 국가별 시장 분류 결과 공개에 앞서 발표한 연례 시장 접근성 리뷰에서 한국 증시의 투자상품 가용성에 대한 평가를 '마이너스'(개선필요)에서 '플러스'로 상향 조정했습니다.MSCI는 "한국 지수와 연동된 파생상품이 국제 거래소에 출시돼 국제 투자자들이 이용할 수 있는 투자 상품의 폭이 넓어졌다"며 이같이 밝혔습니다.한국 증시는 지난해 18개 평가 항목 중 6개 항목에서 '마이너스'를 받았는데, 올해는 투자상품 가용성 항목이 '플러스'로 전환되며 '마이너스' 항목이 5개로 줄었습니다.다만 여전히 ▲외환시장 자유화 수준 ▲투자자 등록 및 계좌 개설 ▲정보 흐름 ▲청산 및 결제 ▲증권 이동성 부문은 '마이너스' 평가를 유지했습니다.MSCI는 "한국 당국은 전년도 도입된 개혁 의제를 지속적으로 이행해 왔으며, 여러 분야에 걸쳐 추가 조치를 발표했다"며 "그러나 근본적인 접근성 문제는 여전히 해결되지 않고 있다"고 지적했습니다.글로벌 지수 산출 기관인 MSCI는 전 세계 주식시장을 선진·신흥·프론티어·독립시장으로 분류해 지수를 운영합니다.현재 선진국 지수에는 미국·일본·영국 등 23개국이 포함됐는데, 한국은 중국·인도 등과 함께 신흥국 지수에 분류돼 있습니다.MSCI는 한국시간 오는 24일 연례 시장 재분류 결과를 발표합니다.이때 편입 후보군인 관찰대상국으로 분류되면 가장 빠르게는 2027년 6월 편입 발표, 2028년 5월 말 실제 편입이 이뤄질 수 있습니다.(사진=모건스탠리 캐피털 인터내셔널 홈페이지 캡처, 연합뉴스)