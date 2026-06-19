뉴욕증시, 반도체 랠리 재개에 강세 마감…나스닥 1.9%↑

미국과 이란 간 종전 양해각서 체결로 에너지 수급 우려가 덜어진 가운데 반도체 업종이 일제히 강세를 보이면서 현지 시간 18일 뉴욕증시가 강세로 마감했습니다.



이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 72.15포인트(0.14%) 오른 51,564.70에 거래를 마쳤습니다.



S&P 500 지수는 전장보다 80.48포인트(1.08%) 오른 7,500.58에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 496.28포인트(1.91%) 오른 26,517.93에 각각 마감했습니다.



미 연방준비제도가 전날 기준금리를 동결하면서 다음번 조치가 금리 인상이 될 수 있음을 강하게 시사하면서 전날 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 하락한 가운데 AI 칩 업종을 중심으로 저가 매수세가 유입됐습니다.



특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 이날 "애플이 미국 내에서 칩을 설계하고 생산하기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올리면서 인텔이 10.64% 급등했습니다.



마이크론 테크놀로지(8.7%), 샌디스크(11.54%) 등 메모리 반도체 업체들도 강한 상승 폭을 보였습니다.



지난주 뉴욕증시 데뷔 후 첫 3거래일간 급등세를 보였던 스페이스X는 전날에 데 이어 이날도 3.56% 하락하며 이틀 연속 약세 흐름을 이어갔습니다.



투자자문사 시그니처FD의 토니 웰치 최고투자책임자는 "케빈 워시 연준 의장이 인플레이션 억제를 약속하면서 전날 시장이 놀란 반응을 보였다"면서도 유가 하락과 강한 기업 실적, 경제지표의 견조한 흐름을 고려할 때 연준의 정책 변화 무관하게 지표들이 시장에 우호적으로 작용하고 있다고 진단했습니다.