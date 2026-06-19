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멕시코에 웃고 운 하석주 "나를 떠올리며 퇴장 조심"

조민기 기자
작성 2026.06.19 06:52 조회수
멕시코에 웃고 운 하석주 "나를 떠올리며 퇴장 조심"
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<앵커>

멕시코전을 앞두고 1998년 프랑스 월드컵에서 멕시코를 상대로 사상 첫 선제골을 넣었던 하석주 아주대 감독을 저희 취재진이 만나고 왔습니다.

하 감독은 이후 곧바로 퇴장을 당한 아픈 기억이 있는데, 선수들에게 어떤 이야길 했는지 조민기 기자가 전하겠습니다.

<기자>

하석주 아주대 감독은 1998년 프랑스 월드컵 1차전에서 멕시코를 상대로 한국축구의 월드컵 사상 첫 선제골을 터트린 순간이 아직도 생생합니다.

[하석주/아주대 감독 : 강하게 찬다는 게 상대 머리 굴절돼서 골이 들어갔던 거 같아요. '와 이거 이길 수 있는 거 아닌가' 이런 기분에 또 분위기도 굉장히 좋았고.]

두 팔을 벌려 환호했지만 기쁨은 채 3분을 가지 못했습니다.

상대에게 백태클을 해 축구 인생 유일한 퇴장을 당하며 경기장을 떠나야 했습니다.

[하석주/아주대 감독 : 제가 압박을 하면서 달려갈 때 좀 미끄러진 비슷한 그런 상황에서 다리가 달려 들어간 거죠.]

대표팀은 3대 1로 역전패했고, 이어진 네덜란드와 경기에서 충격패를 당해 차범근 감독이 중도 경질되자, 하 감독은 은퇴까지 생각할 정도로 힘든 시간을 보냈습니다.

[하석주/아주대 감독 : 너무나 많은 팬들한테 실망을 시켜드렸고 그다음에 또 차범근 감독님한테 또 너무나 큰 죄를 지었기 때문에 대표팀 은퇴를 하자….]

그리고 한국 축구는 운명처럼 러시아 월드컵에 이어 북중미에서 또 멕시코를 만나게 됐고, 하 감독은 후배들에게, 자신을 반면교사로 삼으라고 조언했습니다.

[하석주/아주대 감독 : VAR이 있으니까 항상 저를 생각하면서 조심을, 퇴장에 대한 레드카드는 조심을 좀 해줬으면 좋겠습니다.]

하 감독은 후배들이 멕시코를 상대로 월드컵 첫 승을 거둬 한국 축구의 새 역사를 써주길 기원했습니다.

[하석주/아주대 감독 : 우리 모든 국민들이 다 영웅으로 칭송할 수 있는 그런 대회를 하고 돌아왔으면 좋겠습니다.]

(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 최진화)
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